Кошевой, Дорофеева, Винник и другие: как украинские звезды поздравили фанов с Новым годом

Украинские звезды поздравили своих поклонников с Новым годом. Надя Дорофеева, Олег Винник, Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие знаменитости высказали свои пожелания и рассказали, каким для них был уходящий 2020 год.

Так, на личных страницах в Instagram они опубликовали праздничные снимки и пожелали украинцам здоровья, любви, а также быть добрее. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

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Секс-символ украинской эстрады Олег Винник записал обращение в социальной сети, где напомнил, что каждую новогоднюю ночь большинство людей надеется на чудеса. Между тем, по словам певца, на самом деле каждый человек может быть волшебником.

Винник пожелал жителям Украины в Новом году любви, которая даст силы каждому. Также он отметил, что хотел бы называть 2021 год здоровым.

"Давайте любить друг друга по-настоящему! Люблю! С Новым годом!"– отметил певец.

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, в свою очередь, пожелал всем быть добрее. По его словам, 2020 год показал, насколько злыми могут быть люди и отметил, что все они – слабые, ведь добрым может быть только сильный человек.

"Будьте добрее. Украина, я люблю тебя!" – отметил артист.

Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала, что для нее 2020 год стал переломным – она запустила сольный проект DOROFEEVA, а также возглавила ряд музыкальный чартов со своим новым треком GORIT.

"Спасибо, 2020-ому и каждому, кто был рядом. С Новым годом!" – подытожила Дорофеева.

Артистка "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что уходящий 2020 год стал для нее особенным.

"Я знала, что он будет особенный. Чувствовала с первых дней января. Чутье не подвело, так что сегодня о тебе "либо хорошо, либо ничего", уж прости, 2020. Выбираю "хорошо"! А ночью сегодня загадаю нового во всех смыслах года, и еще кое-что, о чем не скажу никому", – загадочно отметила актриса.

Украинская светская львица Катерина Осадчая, вместе со своим супругом – телеведущим Юрием Горбуновым пожелали украинцам больше радости в 2021 году.

"С праздником! Пусть Новый 2021-й год принесет только радость! В 2020 было много испытаний и пусть все это остаться в уходящем году. Будьте здоровы! Загадываем все желания", – написали артисты.

Также с Новым годом пользователей сети поздравили: звезда шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос, певицы Алина Гросу и Злата Огневич, комик Юрий Ткач, хореограф Влад Яма с супругой и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев с Новым годом поздравила первая леди Елена Зеленская. Она пожелала, чтобы у всех сбылись желания, которые они загадывают в новогоднюю ночь.