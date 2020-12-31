Кошовий, Дорофєєва, Винник та інші: як українські зірки привітали шанувальників із Новим роком

Українські зірки привітали своїх шанувальників із Новим роком. Надя Дорофєєва, Олег Винник, Євген Кошовий, Олена Кравець та інші знаменитості висловили свої побажання й розповіли, яким для них був рік, що минає.

Зокрема, на особистих сторінках в Instagram вони опублікували святкові знімки й побажали українцям здоров'я, любові, а також бути добрішими. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

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Секс-символ української естради Олег Винник записав звернення в соціальній мережі, де нагадав, що кожної новорічної ночі більшість людей очікують дива. Тим часом, за словами співака, насправді кожна людина може бути чарівником.

Винник побажав жителям України в Новому році любові, яка дасть сили кожному. Також він зазначив, що хотів би називати 2021 рік здоровим.

"Любімо по-справжньому! З Новим роком!" – зазначив співак.

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий, зі свого боку, побажав усім бути добрішими. За його словами, 2020 рік показав, наскільки злими можуть бути люди, й зазначив, що всі вони слабкі, адже доброю може бути тільки сильна особистість.

"Будьте добрішими. Україно, я кохаю тебе!" – зазначив артист.

Екссолістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла, що для неї 2020 рік став переломним – вона запустила сольний проєкт DOROFEEVA, а також очолила низку музичних чартів зі своїм новим треком GORIT.

"Спасибі, 2020-му і кожному, хто був поруч. З Новим роком!" – підсумувала Дорофєєва.

Артистка "Квартал 95" Олена Кравець розповіла, що 2020 рік став для неї особливим.

"Я знала, що він буде особливим. Відчувала з перших днів січня. Інтуїція не підвела, тож сьогодні про тебе "або добре, або нічого", уже вибач, 2020-й. Вибираю "добре"! А вночі сьогодні загадаю нового у всіх сенсах року й ще дечого, про що не скажу нікому", – загадково зазначила актриса.

Українська світська левиця Катерина Осадча разом зі своїм чоловіком – телеведучим Юрієм Горбуновим – побажали українцям більше радості в 2021 році.

"Зі святом! Нехай Новий 2021 рік принесе тільки радість! У 2020-му було багато випробувань, і нехай все це залишиться в році, що минає. Будьте здорові! Загадуємо бажання", – написали артисти.

Також із Новим роком користувачів мережі привітали: зірка шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос, співачки Аліна Гросу і Злата Огнєвіч, комік Юрій Ткач, хореограф Влад Яма з дружиною та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців із Новим роком привітала перша леді Олена Зеленська. Вона побажала, щоб у всіх здійснилися бажання, які вони загадують новорічної ночі.