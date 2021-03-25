Кортни Кардашьян засветила ягодицы в новой фотосессии у бассейна. Фото

Американская фотомодель, актриса, бизнесвумен Кортни Кардашьян продемонстрировала упругие формы в красивом купальнике.

Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Знаменитость лежала на животе у бассейна, кокетливо глядя в кадр. Она примерила соблазнительный наряд, который выгодно подчеркнул фигуру.

Кроме того, модель позировала с распущеными темными волосами, а на лице у нее был естественный макияж.

Поклонники в комментариях отметили, что Кортни выглядит просто потрясающе:

"Прекрасная", "Королева", "Волшебная", "Это бомба".

Кортни Кардашьян показала фигуру в купальнике. instagram.com/kourtneykardash

Комментарии поклонников. instagram.com/kourtneykardash

Комментарии поклонников. instagram.com/kourtneykardash

Коротко о знаменитости:

Карьера будущей фотомодели началась с того, что они с матерью открыли бутики детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, которые назывались "Поцелуй" (Smooch). Затем знаменитость вместе с Ким и Хлои владела и управляла бутиками женской одежды D-A-S-H.

В 2005 году сестры Кортни и Ким снялись в собственном реалити-шоу "Кортни и Ким в Нью-Йорке", в котором показали свою повседневную жизнь, а также открытие бутиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кортни Кардашьян позировала в откровенном белье перед зеркалом. Она опубликовала снимок, на котором появилась в красном откровенном топе и такого же цвета трусах.