Кортні Кардаш'ян засвітила сідниці в новій фотосесії біля басейну. Фото

Американська фотомодель, акторка, бізнесвумен Кортні Кардаш'ян продемонструвала пружні форми в красивому купальнику.

Відповідний знімок з'явився на її сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Знаменитість лежала на животі біля басейну, кокетливо дивлячись у кадр. Вона приміряла спокусливе вбрання, яке вигідно підкреслило фігуру.

Крім того, модель позувала з розпущеним темним волоссям, а на обличчі у неї був природний макіяж.

Шанувальники в коментарях відзначили, що Кортні виглядає просто приголомшливо:

"Прекрасна", "Королева", "Чарівна", "Це бомба".

Кортні Кардаш'ян показала фігуру в купальнику. instagram.com/kourtneykardash

Коментарі шанувальників. instagram.com/kourtneykardash

Коментарі шанувальників. instagram.com/kourtneykardash

Коротко про знаменитість:

Кар'єра майбутньої фотомоделі почалася з того, що вони з матір'ю відкрили бутіки дитячого одягу в Лос-Анджелесі й Нью-Йорку, які називалися "Поцілунок" (Smooch). Потім знаменитість разом із Кім і Хлої володіла й управляла бутиками жіночого одягу DASH.

У 2005 році сестри Кортні і Кім знялися у власному реаліті-шоу "Кортні і Кім у Нью-Йорку", в якому показали своє повсякденне життя, а також відкриття бутиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кортні Кардаш'ян позувала у відвертій білизні перед дзеркалом. Вона опублікувала знімок, на якому з'явилася в червоному відвертому топі й такого самого кольору трусах.