Королеву раскритиковали в сети за новое видео с 74-летней мамой

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась с поклонниками видео, на котором предстала вместе со своей мамой Людмилой Порывай.

В сети неоднозначно отреагировали на ролик артистки – многие раскритиковали его. Соответствующее видео Королева опубликовала на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, певица решила записать в популярном приложении забавный ролик с 74-летней мамой. Они повторяли слова из композиции Clap your hand – Andy Arthur Smith.

"Всем хорошего настроения", – написала Королева.

Стоит отметить, что не всем понравилось новое видео певицы. Так, многие раскритиковали внешность ее мамы, а некоторые считают, что подобные ролики им уже не стоит записывать.

"Мама, да и дочка, идите на пенсию! Мама, а нас смотреть, простите, страшно", "Мама на мистера Гринча похожа", "Как стыдно за них", "Кривляние не поможет, ваш поезд ушел", "Наташка в старости такой же будет", "У мамы столько штукатурки на лице", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Наташа Королева – советская, украинская и российская эстрадная певица, киноактриса и фотомодель, заслуженная артистка РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева попала в очередной скандал и с возмущениями прокомментировала его. Сплетники напали на нее из-за ее салона красоты и музыкального театра на Мосфильмовской улице.