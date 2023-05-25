Королевский кортеж в Лондоне насмерть сбил пожилую женщину: герцогиня Софи прокомментировала

10 мая в Лондоне полицейский мотоцикл из королевского кортежа, который сопровождал герцогиню Эдинбургскую Софи, сбил 81-летнюю Хелен Холланд. Стало известно, что после двух недель борьбы женщина скончалась в больнице.

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Букингемский дворец опубликовал заявление от имени герцогини. Об этом сообщает ВВС.

Родственники погибшей заявили, что Холланд "боролась за свою жизнь почти две недели... но необратимые повреждения мозга окончательно положили конец ее борьбе". Женщина находилась в коме. У нее были диагностированы многочисленные переломы костей и обширные внутренние повреждения.

Букингемский дворец тем временем заверил, что Софи "глубоко опечалена" и направила свои "глубочайшие соболезнования" всем членам семьи.

"Герцогиня Эдинбургская глубоко расстроена известием о смерти Хелен Холланд. Глубокие соболезнования Ее Королевского Высочества адресованы всей семье госпожи Холланд", – говорится в заявлении монаршей семьи.

Известно, что ДТП произошло не перекрестке двух улиц в Лондоне. Полицейский надзорный орган проводит расследование аварии.

Отметим, что Софи – супруга принца Эдварда, герцога Эдинбургского, младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа. Она вышла замуж за члена британской королевской семьи в 1999 году. До 2002 года работала в сфере связи с общественностью, в настоящее время поддерживает мужа в королевских делах.

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