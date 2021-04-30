Королевский дворец раскрыл хитрый план, как спасти Елизавету II от отравления

У королевы Великобритании Елизаветы II нет определенной тарелки для еды, поэтому вместо этого ей дают пищу, которую выбирают наугад. Таким образом обслуживающий персонал королевского дворца никогда не допустит того, чтобы кто-то отравил монарха.

Как рассказала королевский корреспондент Эмили Эндрюс, после того, как вся еда разложена, персонал выбирает одну из тарелок для подачи Ее Величеству. Об этом пишет издание The Mirror.

"Так что, если кто-то действительно хочет отравить монарха, он должен отравить всю компанию", – отметила Эндрюс.

По словам другого королевского эксперта Колин Кэмпбелл, когда Елизавета II не посещает грандиозные ужины, то ее вечерний распорядок приема пищи гораздо отличается. У королевы есть выбор роскошных обеденных залов, но вместо этого она предпочитает ужинать в комфорте в своей гостиной.

"Она ест на подносе, глядя в телевизор. Ей это нравится. Это по-домашнему, уютно и удобно", – добавила Кэмпбелл.

Кроме того, несмотря на то, что королева Великобритании не готовит самостоятельно, она все-таки тщательно следит за всей дворцовой едой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елизавета II, которой недавно исполнилось 95 лет, вскоре отойдет от королевских обязанностей в связи со смертью своего мужа, принца Филиппа. По словам инсайдеров, ожидается, что дети британского монарха начнут брать на себя повышенные обязанности внутри "фирмы".