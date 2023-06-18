Королевская семья тронула поздравлениями ко Дню отца: Уильям показал новый портрет с детьми, а Чарльз — архивное фото с Филиппом

Традиционно в третье воскресенье июня во всем мире отмечают День отца. Уважили этот праздник и члены королевской семьи, которые 18 июня порадовали поклонников свежими семейными портретами, а также архивными фото.

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Так, на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram обнародовали трогательное новое фото Уильяма с его тремя детьми. А на странице Букингемского дворца разместили архивные кадры Чарльза ІІІ с его ныне покойным отцом Филиппом.

На новом потрете от герцогов Уэльских главный наследник на британский престол позирует вместе со своими детьми: 9-летним Джорджем, 8-летней Шарлоттой и пятилетним Луи. Старший сын и дочь нежно смотрят на отца и широко улыбаются, а самый младший озорник Луи повис на шее папы и искренне смеется, выглядывая со спины.

На еще одном снимке принц Уильям и его наследники смотрят прямо в камеру. Все они одеты в одной стилистке в сине-голубых тонах, поэтому кадры выглядят не только мило и уютно, но еще и очень стильно.

Букингемский дворец тем временем показал архивное фото короля Великобритании Чарльза ІІІ с Филиппом, герцогом Эдинбургским, коорый ушел из жизни в апреле 2021 года. На снимке отец и сын уважительно, но в то же время по-доброму смотрят друг на друга.

Не обошлось и без архивного фото Чарльза III с его сыновьями – принцами Уильямом и Гарри. На фото король, который на тот момент еще был принцем Уэльским, прогуливался с детьми по горной местности.

Также в публикации оставили фото королевы-консорта Камиллы с ее отцом – британским военным Брюсом Шандом, который умер в июне 2006 года.

Как писал OBOZREVATEL, 17 июня в Лондоне состоялся масштабный парад Trooping the Colour на честь новоиспеченного короля Чарльза ІІІ. Однако уже второй год подряд главной звездой торжества по праву считается принц Луи, которому 23 апреля исполнилось пять лет. Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже традиционно приковал к себе внимание всех папарацци, подарив им за это свои забавные и уморительные кадры.

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