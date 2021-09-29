Королева Летиция засветилась в модных туфлях за 9 тысяч грн. Фото

Королева Испании Летиция в очередной раз продемонстрировала стильный образ на публике. Она появилась в обуви от бренда Magrit, стоимость которой составляет 290 евро (чуть больше 9 тысяч гривен).

Испанская королева вышла в свет вместе со своим супругом. О том, как выглядела Летиция на публике – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, королева Испании появилась на мероприятии в голубом платье длины миди от бренда Adolfo Domínguez. Также она дополнила лук туфлями-лодочками от Magrit за 290 евро (чуть больше 9 тысяч гривен). В тон к обуви Летиция подобрала клатч, а также надела длинные серьги.

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Кроме того, королева сделала аккуратную прическу в виде гульки, нанесла легкий дневной макияж и надела белую защитную маску.

Коротко о знаменитости:

Летиция – королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.

В 2000 году Летиция получила награду Мадридской ассоциации прессы – Premio Mariano José de Larra. Эта награда присуждается молодым журналистам до 30 лет за выдающиеся профессиональные достижения.

В августе 2003 года Летиция стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей Telediario на телеканале TVE, где она работала тележурналистом с 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Летиция вместе со своим супругом Филиппом VI побывали в Португалии. Она выбрала для выхода в свет стильное платье в горох от бренда Armani.