Королева Летиция вышла на публику в стильном наряде от Armani. Фото

Королева Испании Летиция вместе со своим супругом Филиппом VI побывали в Португалии. Она выбрала для выхода в свет стильное платье в горох от бренда Armani.

Также королева дополнила образ туфлями на каблуках. Подробнее о том, как выглядела Летиция – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, на публику испанская королева вышла в модном платье длины миди с черным поясом от Armani, которое подчеркнуло ее фигуру. Также она выбрала туфли-лодочки на каблуках и клатч. Волосы Летиция решила распустить и сделала легкий дневной макияж.

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Стоит отметить, что королева Испании соблюдает все меры безопасности в пандемию коронавируса, поэтому на встрече в Португалии она была в белой защитной маске.

Коротко о знаменитости:

Летиция – королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.

В 2000 году Летиция получила награду Мадридской ассоциации прессы – Premio Mariano José de Larra. Эта награда присуждается молодым журналистам до 30 лет за выдающиеся профессиональные достижения.

В августе 2003 года Летиция стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей Telediario на телеканале TVE, где она работала тележурналистом с 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Летиция в очередной раз продемонстрировала стильный образ. Она появилась на публике в изысканном сиреневом костюме.