Королева Летиция засветила стройную фигуру в обтягивающем наряде. Фото

Королева Испании 48-летняя Летиция вышла на публику в изысканном наряде, который подчеркнул ее тонкую талию. Свой образ она дополнила аксессуарами.

Также Летиция продемонстрировала стильные туфли-лодочки. Подробней о том, как выглядела королева – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Королева Испании для выхода в свет выбрала обтягивающее платье черного цвета, которое подчеркнуло изящную фигуру женщины. Также она завершила образ темными туфлями-лодочками, которые всегда остаются в тренде.

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Летиция надела длинные золотистые серьги, распустила волосы и сделала нежный макияж с акцентом на глаза.

Коротко о знаменитости:

Летиция – королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.

В 2000 году Летиция получила награду Мадридской ассоциации прессы – Premio Mariano José de Larra. Эта награда присуждается молодым журналистам до 30 лет за выдающиеся профессиональные достижения.

В августе 2003 года Летиция стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей Telediario на телеканале TVE, где она работала тележурналистом с 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Летиция отправилась на Майорку в отпуск вместе с семьей. Она вышла на публику в стильном длинном платье черного цвета, которое подчеркнуло ее фигуру.