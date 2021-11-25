Королева Летиция появилась на публике в диадеме из 500 бриллиантов. Фото

Королева Испании Летиция появилась на приеме в Швеции в роскошной диадеме "Флер-де-Лис", украшенной 500 бриллиантами. Украшение считается самой роскошной драгоценностью испанского бриллиантового фонда.

Монарх одевает ее только на важные события, одним из которых стала встреча с королем и королевой Швеции. Фотографии из королевского приема выложили на официальную страницу испанцев в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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На них жена Филлипа VI стоит в синем макси-платье H&M, с опрокинутой через плечо нежно-голубой лентой. Королевскую диадему оттеняют массивный браслет и серьги с драгоценными камнями.

Известно, что в Испании существует традиция, запрещающая принцессам одевать Флер-де-Лис. Считается, что благодаря особому механизму изделие превращается из диадемы в настоящую корону и ее вправе одевать только королевы.

Отметим, что во время двухдневного визита в Стокгольм Летиция лишь раз продемонстрировала драгоценное украшение. Кроме королевского приема, монархи посетили библиотеку и музей.

На первом закате королева Испании появилась в элегантном белом платье с прямыми волосами.

Во время посещения музея Летиция одела украшение на голову, однако это была не корона, а массивный обруч, оттенявший ее алое платье.

Кратко о королеве:

Летиция Ортис Рокасолано – журналист, королева Испании. После первого неудачного брака с учителем обручилась с королем Филиппом VI 6 ноября 2003 года. Воспитывает двух дочерей – Леонор и Софию.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыт секрет красивых рук Летиции. Монарх активно занимается спортом, чтобы держать свое тело в форме.