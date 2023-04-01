Королева Летиция была журналисткой, а Брижит Макрон – учительницей: чем занимались супруги глав государств до замужества

Надежная поддержка и опора для каждого главы государства – его супруга. Социальный статус обязывает ее выполнять почетную роль первой леди, королевы или княгини. Она должна заниматься благотворительностью и гуманитарной деятельностью, участвовать в официальных церемониях и поддерживать дипломатические отношения с семьями глав других государств.

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Это объясняет, почему президенты, короли и принцы ответственно относятся к выбору невесты. Ведь управлять страной бок о бок с мудрой избранницей гораздо приятнее. А кто сумел пленить сердца этих известных руководителей держав– читайте в материале OBOZREVATEL.

Брижит Макрон

Первая леди Франции Брижит Макрон в прошлом преподавала французский язык и литературу. Дополнительно она руководила театральным классом в La Providence (иезуитская школа), где и познакомилась со своим учеником и будущим мужем Эмманюэлем Макроном. Кстати, ему на тот момент было всего 15 лет, а ей – 39. Несмотря на безумную разницу в возрасте, они начали тайно встречаться. Прекратили скрывать роман, когда Макрону исполнилось 18. Со временем пара заключила брак.

Королева Летиция

Жена короля Испании Филиппа VI Летиция до замужества была успешной журналисткой. Она писала тексты для испанских CNN и Bloomberg, а затем ее пригласили вести вечернюю программу новостей на государственном телеканале TVE. В 2002 году Летиция взяла интервью у тогда еще принца Филиппа. Девушка во время разговора заинтересовала будущего главу государства, поэтому он пригласил ее на свидание. После нескольких отказов журналистка согласилась. Через несколько лет пара сыграла свадьбу.

Джилл Байден

Первая леди США Джилл Байден во время учебы в Делаварском университете работала моделью, а получив диплом – преподавательницей английского языка в Колледже общины Северной Виргинии. Также она обучала подростков с эмоциональными расстройствами в психбольнице. Свою профессиональную деятельность Джилл не бросила, когда ее супруг Джо Байден стал президентом США. Это сделало ее первой в американской истории супругой президента, имеющей оплачиваемую работу вне своих обязанностей первой леди.

Камилла Паркер-Боулз

В юные годы Камилла Паркер-Боулз жила во Франции, где изучала литературу и искусство. Вернувшись домой в Лондон, она трудоустроилась секретарем в дизайнерскую фирму Sibyl Colefax & John Fowler в Мейфере. Вскоре ее уволили за частые опоздания. Успешной карьерой Камилла не может похвастаться, однако это не помешало ей покорить сердце Чарльза III, и стать королевой-консортом Великобритании.

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