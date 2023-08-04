Королева красоты, которую экс-жених изуродовал кислотой, поразила преображением: как сейчас выглядит бывшая "Мисс Италия". Фото

Итальянская телеведущая, светская львица и модель Джессика Нотаро все чаще выходит в свет. Шесть лет назад она чуть не умерла, когда бывший парень облил ее лицо серной кислотой. Девушка перенесла несколько операций, но потеряла глаз.

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В 2007 году Нотаро была в финале конкурса "Мисс Италия", а спустя 10 лет распрощалась со своей красотой. Впрочем, она заново научилась быть красивой и доказала, что можно пережить самые жестокие перипетии в жизни. OBOZREVATEL показал, как изменилась женщина и чем занимается сейчас.

Джессика Нотаро с детства выступала на сцене с песнями, участвовала в шоу талантов, а в 2007-м году была в шаге от победы в конкурсе красоты "Мисс Италия". После этого она начала карьеру на телевидении.

Джессика встречалась Жоржем Эдсоном Таваресом из африканской республики Кабо-Верде. Зимой 2017-го красавица решила разорвать отношения, поскольку он был абъюзером и тираном. После расставания она несколько раз писала заявления в полицию, опасаясь за свою жизнь. Экс-возлюбленный угрожал ей убийством. Правоохранители даже выписали мужчине запрет на приближение к экс-любимой, но это его не остановило. Жорж отследил Нотаро у дома и облил серной кислотой.

Нападавшего сначала приговорили к 18 годам лишения свободы, а затем сократили срок до 15 лет. В результате нападения Джессика потеряла левый глаз, но врачам удалось восстановить кожу лица и рубцов почти не видно.

В 2017 году Джессика Нотаро получила награду кавалера ордена Заслуг Итальянской Республики "за мужество и решительность", за повышение осведомленности общества о проблеме борьбы с гендерным насилием.

Сейчас Джессика занимается благотворительностью, оказывает поддержку женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. У нее в Instagram часто появляются истории жертв тирании. Кроме этого, девушка встречается с цирковым артистом Филиппо Бологти, который сделал ей предложение руки и сердца.

На днях Нотаро выступила на итальянском телевидении, распевая песню. На ее лице до сих пор повязка, прикрывающая травмированный глаз, впрочем, это не мешает ей покорять шоу-бизнес.

Ранее OBOZREVATEL писал, как сложилась судьба мужчины, которому пересадили лицо. Парень работает электриком и планирует жениться.

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