"Каждый заслуживает на второй шанс": как сложилась судьба мужчины, которому пересадили лицо, и как он выглядит сейчас. Фото

Американец Энди Санднесс в 21 год пытался покончить с жизнью и выстрелил себе в голову из ружья, с которым любил охотиться. Причиной попытки самоубийства стала затяжная депрессия. Это произошло в 2006 году. Он выжил, но большая часть его лица отсутствовала, а именно нос, подбородок и челюсть.

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После трагедии жизнь Энди превратилась в ад: ел через трубочку и носил протез носа, который постоянно отпадал. Он перенес 15 операций, но внешний вид все еще был далеким от идеала. Спустя 10 лет врачи клиники Mayo в Миннесоте, США решились сделать Санднессу пересадку лица.

OBOZREVATEL рассказывает, как сложилась судьба парня после уникальной операции.

Специалисты в течение 3,5 лет готовились к операции, главным вызовом для врачей было обеспечить успешную пересадку кожи и избежать отторжения, развития заболеваний и ослабления мышц. Еще одним важным вопросом было найти донора с такой же группой крови, пропорциями и цветом кожи, максимально соответствующим Энди.

Донором стал 21-летний Кален Росс, который покончил с собою. В предсмертной записке он попросил пересадить его органы другим людям. Его 19-летняя жена Лилли, будучи на восьмом месяце беременности, обратилась в клинику, чтобы исполнить желание мужа.

Операция по пересадке лица длилась 56 часов, в которой принимали участие 60 медицинских работников. К счастью, все прошло успешно и через три недели пациент смог посмотреть на себя в зеркало, когда исчезли отеки и рубцы. После хирургического вмешательства он стал похож на своего покойного донора. Лили Росс связалась с Энди, чтобы познакомить его с сыном мужа, чье лицо ему пересадили.

"Большое вам спасибо", – от всей души сказал Энди вдове и ее сыну. Сэнднесс основал фонд в честь своего донора, чтобы помочь маленькому Руди и Лилли Росс. Он вместе с семьей покойного донора сейчас помогает повышать осведомленность в обществе о донорстве органов и предотвращении самоубийств. Муж Лилли Росс, покончив с собой, спас жизнь шестерым людям. "Каждый заслуживает второго шанса", – убежден Энди.

Сейчас Энди вернулся к нормальной жизни, может свободно дышать, чувствовать запахи и есть. Мужчина с новым лицом устроился на работу электриком, у него активный досуг, он не боится появляться на людях. Санднесс мечтает обрести свою любовь и завести семью.

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