Королева Испании Летиция нарушила протокол и традиции ради Украины. Фото

Королева Испании Летиция поддержала украинцев в войне с Россией, нарушив традиционный королевский нейтралитет. Жена короля Филиппа VI надела вышиванку на благотворительную встречу Mutua Madrileña.

Известно, что традиционно монархи не комментируют политические конфликты и войны, но российскую агрессию захватчиков не смогла обойти вниманием даже испанская королевская семья. Об этом пишет издание El Mundo (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Королевская семья продолжает демонстрировать свою поддержку Украине и делает это жестами и словами. Если в минувшее воскресенье во время своего выступления на ужине по случаю открытия Всемирного мобильного конгресса король Филипп нарушил традиционный королевский нейтралитет, осудив войну, то теперь это сделала королева Летиция", – говорится в подписи под видео издания на YouTube.

Видео дня

На публике Ее Величество появилась в классических черных брюках с высокой посадкой, в которые заправила традиционную льняную украинскую вышиванку с геометрическим узором.

В таком наряде королева Летиция фотографировалась у здания и выступила с речью перед собравшимися на сцене.

Отметим, что это не первый раз монархи во всем мире отказываются от привычного нейтралитета, чтобы выразить поддержку и соболезнования Украине. В частности, британский принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла посетили украинский собор в Лондоне и помолились за Украину.

Также от имени своего благотворительного фонда к украинцам обратились Кейт Миддлтон и принц Гарри. Они призвали мировых лидеров не оставаться в стороне от российско-украинской войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям заявили о своей четкой позиции, осудив действия России. Они подчеркнули, что украинцы "борются за будущее".