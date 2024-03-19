Король Великобритании Чарльз ІІІ впервые вышел в люди после фейка о его смерти. Фото

Короля Великобритании Чарльза III впервые заметили на людях после распространения российского фейка о его смерти. Правитель покинул Виндзорский дворец и прибыл в Кларенс-хаус в Лондоне утром, 19 марта, где также успел сделать официальные кадры.

75-летний монарх, который лечится от рака, сидел на заднем сиденье незатонированного авто, поэтому папарацци сделали качественные кадры. Их обнародовал таблоид Daily Mail.

Чарльз III смотрел в окно и никак не выдавал плохого самочувствия. Накануне британское посольство в Москве было вынуждено выступить с официальным заявлением, убеждая, что король жив, ведь российские СМИ заявили о трагической новости из Лондона.

В социальных сетях распространили "заявление Букингемского дворца" о "неожиданной смерти" Его Величества, но вскоре достоверность документа опровергли.

19 марта Чарльз III провел аудиенцию с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце. Он уверенно стоял на ногах, улыбался и общался с британцами.

На кадрах у короля на шее висит тот же голубой галстук в белый горошек, который заметили на нем в авто. Это позволяет отбросить сомнения по поводу подставных фото.

До этого короля Великобритании видели на публике 13 марта. Он принимал гостей в Букингемском дворце по случаю Дня содружества наций, демонстрируя свое хорошее настроение.

К слову, сегодня в сети появились также кадры с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая исчезла из медиапространства несколько месяцев назад.

Как ранее писал OBOZ.UA, в случае внезапной смерти Его Величества британское правительство имеет секретный план под кодовым названием "Мост Менай". Подобные процедуры уже проводились с другими покойными членами королевской семьи.

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