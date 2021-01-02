Коренев утверждал, что Крым "никогда не был украинским"

Известный российский актер родом из Украины Владимир Коренев умер 2 января от коронавируса. О смерти артиста сообщила его дочь.

Коренев родился в Севастополе, однако в интервью для Парламентской газеты он утверждал, что Крым никогда не был украинским. Более того, он также говорил, что Украина в целом никогда не была самостоятельным государством.

"Киев — мать городов русских!" — это ведь историческая действительность, а не выдумка историков. И название "Малороссия" никогда никого на Украине не возмущало и не раздражало", – рассказывал в интервью артист.

Также артист говорил в интервью для Известия, что счастлив, от того, что Крым вернулся в Россию. Для него Владимир Путин был выдающимся человеком.

"Я счастлив, что Крым вернулся в Россию, и это лишь одна из причин, по которой считаю нашего президента выдающимся человеком. Поправки в Конституцию, которые нам предлагают принять, считаю правильными. Давно пора было это сделать. Мы движемся в сторону настоящего социального государства. Это мои глубокие гражданские убеждения", – сообщил в интервью знаменитость.

Владимир Коренев умер. esp.md

Кроме того, Коренев рассказывал, что не верит в новости про малайзийский "Боинг", а также был уверен, что украинцы пытаются втянуть Россию в силовой конфликт, нарушая при этом русские границе и обстреливая их территории.

"Уверен, Россию сейчас любым способом во что бы то ни стало пытаются втянуть в этот силовой конфликт. Отсюда и вранье на весь мир про то, что малайзийский "Боинг" сби­ли наши ракетчики. Отсюда и дремучие пресс-секретари типа Псаки. Отсюда и нарушения российской границы, и обстрелы нашей территории", – говорил актер.

Однако он утверждал, что никогда украинцев не считал духовно чуждыми росси­янам. По словам Корнева, нас связывало очень много общего.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно умер актер Армен Джигарханян. Артист никогда не скрывал свое мнение по поводу Украины и России. Он даже выражал поддержку и стоял на стороне украинцев. Кроме того, звезда заявлял, что не собирается подписывать никаких писем в поддержку российского президента Путина.