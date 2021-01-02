Коренєв стверджував, що Крим "ніколи не був українським"

Відомий російський актор родом з України Володимир Коренєв помер 2 січня від коронавірусу. Про смерть артиста повідомила його донька.

Коренєв народився в Севастополі, однак в інтерв'ю для Парламентської газети він стверджував, що Крим ніколи не був українським. Ба більше, він також говорив, що Україна загалом ніколи не була самостійною державою.

"Київ – мати міст руських!" – це ж історична дійсність, а не вигадка істориків. І назва "Малоросія" ніколи нікого в Україні не обурювала і не дратувала", – розповідав в інтерв'ю артист.

Також він говорив в інтерв'ю для Известия, що щасливий від того, що Крим повернувся в Росію. Для нього Володимир Путін був видатною людиною.

"Я щасливий, що Крим повернувся в Росію, і це лише одна з причин, через яку вважаю нашого президента видатною людиною. Поправки до Конституції, які нам пропонують ухвалити, вважаю правильними. Давно пора було це зробити. Ми рухаємося в бік справжньої соціальної держави. Це мої глибокі громадянські переконання", – повідомив в інтерв'ю знаменитість.

Володимир Коренєв помер. esp.md

Крім того, Коренєв розповідав, що не вірить у новини про малайзійський "Боїнг", а також був впевнений, що українці намагаються втягнути Росію в силовий конфлікт, порушуючи водночас російські кордони й обстрілюючи їхні території.

"Упевнений, Росію зараз будь-яким способом намагаються втягнути в цей силовий конфлікт. Звідси і брехня на весь світ про те, що малайзійський "Боїнг" збили наші ракетники. Звідси і дрімучі прессекретарі типу Псакі. Звідси і порушення російського кордону, і обстріли нашої території", – стверджував актор.

Однак він заявляв, що ніколи не вважав українців духовно чужими росіянам. За словами Коренєва, нас пов'язувало дуже багато спільного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно помер актор Армен Джигарханян. Артист ніколи не приховував свою думку стосовно України і Росії. Він навіть висловлював підтримку і стояв на боці українців. Крім того, зірка заявляв, що не збирається підписувати ніяких листів на підтримку російського президента Путіна.