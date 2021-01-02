Коренев утверждал, что Крым "никогда не был украинским"
Известный российский актер родом из Украины Владимир Коренев умер 2 января от коронавируса. О смерти артиста сообщила его дочь.
Коренев родился в Севастополе, однако в интервью для Парламентской газеты он утверждал, что Крым никогда не был украинским. Более того, он также говорил, что Украина в целом никогда не была самостоятельным государством.
"Киев — мать городов русских!" — это ведь историческая действительность, а не выдумка историков. И название "Малороссия" никогда никого на Украине не возмущало и не раздражало", – рассказывал в интервью артист.
Также артист говорил в интервью для Известия, что счастлив, от того, что Крым вернулся в Россию. Для него Владимир Путин был выдающимся человеком.
"Я счастлив, что Крым вернулся в Россию, и это лишь одна из причин, по которой считаю нашего президента выдающимся человеком. Поправки в Конституцию, которые нам предлагают принять, считаю правильными. Давно пора было это сделать. Мы движемся в сторону настоящего социального государства. Это мои глубокие гражданские убеждения", – сообщил в интервью знаменитость.
Кроме того, Коренев рассказывал, что не верит в новости про малайзийский "Боинг", а также был уверен, что украинцы пытаются втянуть Россию в силовой конфликт, нарушая при этом русские границе и обстреливая их территории.
"Уверен, Россию сейчас любым способом во что бы то ни стало пытаются втянуть в этот силовой конфликт. Отсюда и вранье на весь мир про то, что малайзийский "Боинг" сбили наши ракетчики. Отсюда и дремучие пресс-секретари типа Псаки. Отсюда и нарушения российской границы, и обстрелы нашей территории", – говорил актер.
Однако он утверждал, что никогда украинцев не считал духовно чуждыми россиянам. По словам Корнева, нас связывало очень много общего.
Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно умер актер Армен Джигарханян. Артист никогда не скрывал свое мнение по поводу Украины и России. Он даже выражал поддержку и стоял на стороне украинцев. Кроме того, звезда заявлял, что не собирается подписывать никаких писем в поддержку российского президента Путина.