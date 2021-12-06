'Копия папы': Монатик поделился редким фото с детьми

Украинский певец, танцор и композитор Дмитрий Монатик поделился с фанатами редким семейным фото с детьми. Обычно артист показывает своих сыновей только со спины, но в этот раз поклонникам удалось рассмотреть 6-летнего Даниила и 4-летнего Платона и сделать вывод, что они очень похожи на своего звездного отца.

Теплой фотографией Монатик поприветствовал своих подписчиков на личной страничке в Instagram, пожелав всем хорошего начала рабочей недели и "прекрасного денечка". Под забавным фото он опубликовал веселое четверостишье.

На снимке певец с женой и детьми позируют в зеркало лифта. В круглых очках с золотой оправой, зеленом пальто и высунутым языком Дмитрий показывает знак мира – два пальца в форме латинской буквы "V". Рядом стоит супруга Ирина, а впереди Даня и Платоша. На мальчиках одинаковые черные куртки и необычные головные уборы. Очевидно, их выбирает им папа, который любит выходить на сцену в забавных шапках и эксцентричных шляпах.

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"Мы едем едем едем в новую неделю! Мы будем создавать, творить, мечтать и будущее делать... Счастливым, ярким, интересными. И на этом точка. Всем прекрасного денёчка!", – подписал кадр музыкант.

Фанаты тут же отметили схожесть сыновей на их знаменитого отца. Особенно обратили внимание на младшенького Платона.

"Копия папы", "Как малые на тебя похожи", "Младший сынок – копия вы", "Такая энергия от фото", "Вы – суперсемейка, настоящий пример", – писали подписчики под публикацией заслуженного артиста Украины.

Коротко о знаменитости:

MONATIK (Дмитрий Сергеевич Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор песен. Возраст – 33 года. Семейное положение – женат, имеет двух сыновей. По образованию – юрист.

Кроме стремительной песенной карьеры, Монатика знают еще и как участника талант-шоу и танцевальных проектов "Х-Фактор", "Танцуют все", "Звездный ринг".

Дмитрий Монатик был судьей проекта "Танцуют все", а также звездным тренером в проекте "Голос. Дети" в 2016 и 2017 годах и в 2019 году тренером в шоу "Голос страны".

Начиная с 2014 года пять раз получил премии M1 Music Awards, два раза премию YUNA, премию "Телетриумф", был награжден в двух номинациях Elle Digital Awards, и стал победителем в одной из номинаций "VIVA! Самые красивые".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Монатик опубликовал видео с сыном и растрогал фанатов до слез. Ребенок, отвечая на вопрос, кем бы он хотел стать в будущем, сказал: "Папой".