Консул Великобритании станцевал 'червя' во время выступления Риты Оры и поразил певицу: он нужен мне на каждом шоу

Почетный консул Великобритании Ян Смит стал звездой сети и поразил британскую певицу Риту Ору своим искусным "танцем червя" во время ее выступления в Нью-Йорке несколько дней назад. На сцене исполнительница не заметила, как чиновник зажигает под ее трек, однако впоследствии отреагировала на его уверенные движения и заявила, что нуждается в таком танцоре на каждом своем шоу.

Видео дня

Артистка была приятно удивлена, хотя и не поняла, кто именно стал звездой сети. Ролик с реакцией появился в TikTok Риты Оры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Артистка поделилась, что впервые вживую исполняла трек Praising You, релиз которого состоялся менее 2 недель назад. Она выступила на мероприятии Prince's Trust Global Gala, где собрались влиятельные люди со всего мира.

В первом ряду можно заметить консула Великобритании в Южной Австралии Яна Смита, оказавшегося поклонником творчества звезды. Под ее выступление он выполнил нелегкое движение "червь", упав на землю и сделав характерную волну.

Окружающие с удивлением наблюдали за зажигательными плясками Смита, тогда как сама артистка заметила его только после того, как ей на глаза попало видео.

"Это я впервые выполняла Praising You. И это случилось. Что? Найдите этого мужчину. Он нужен мне на каждом шоу. Вы нужны мне в моей жизни. Посмотрите на это. Шутите?" – восхищенно высказалась Рита Ора.

Ролик с ее реакцией собрал более 240 тысяч просмотров, множество лайков и одобрительных комментариев. Пользователям сети понравилось, как консул без тени стеснительности танцует под песню звезды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Рита Ора прогулялась по улицам Нью-Йорка в костюме от украинского бренда Litkovska. Звезда выбрала стильный лук из денима, включающий широкие джинсы и асимметричный жакет.

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