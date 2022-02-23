Украинский телеведущий Грубич впервые рассказал, как пережил гибель дочери в ДТП

Украинский журналист, телеведущий Константин Грубич впервые рассказал о том, как пережил трагическую гибель своей дочери Оли в дорожно-транспортном происшествии в Киеве. Девочка умерла в больнице в июле 2014 года.

Детали этого страшного события 53-летний журналист раскрыл в интервью ЖВЛ (1+1). Дочь звезды умерла в 17-летнем возрасте. Она три недели пробыла в коме, но врачам так и не удалось спасти юную пациентку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авария случилась, когда Ольга около полуночи возвращалась домой. Неизвестный на автомобиле сбил несовершеннолетнюю на пешеходном переходе.

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Грубич признался, что забыть об этом событии он не может. "Это невозможно пережить, с этим надо – я вынужден – с этим жить. Что мне помогает? То, что есть семья, есть жена, которой еще труднее чем мне", – сказал телевизионный ведущий со слезами на глазах.

Долгое время семья знаменитости не комментировала трагедию. "Пусть мне моя жена простит за то, что я вам на это сейчас отвечаю. Оля – это подарок судьбы, что у нас был", – добавил журналист.

Отметим, что жену Грубича зовут Светлана. С ней мужчина познакомился в 1994 году, на съемках концерта Филиппа Киркорова. Женщина была режиссером некогда популярной передачи "Знак качества" ("Интер"), а Грубич – ведущим шоу.

У пары также есть дочь Влада, которая появилась на свет в 1996 году. Годом позже в семье ведущего родились двойняшки Оля и Ярослав.

Коротко о знаменитости:

Константин Грубич – известный украинский журналист и телеведущий, YouTube-блогер. Родился 20 августа 1968 года в Полтаве. Выпускник факультета журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Работает на телевидении с 1989 года, когда устроился на УТ-1. С января 2022-го – ведущий передачи "Твій день" на телеканале 1+1.

Известный как ведущий "Знака качества" и эксперт "Один за всех", спецкор ТСН. В августе 2006-го стал лауреатом национальной премии "Телетриумф" как лучший журналист-репортер года.

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