Константин Грубич на кладбище трогательно обратился к погибшей в ДТП дочери в ее день рождения

Телеведущий Константин Грубич трогательно обратился к трагически погибшей дочери Оле, которой 3 февраля должно было исполниться 28 лет. Девушка попала в фатальную аварию в 2014 году.

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По случаю дня ее рождения тележурналист опубликовал в Instagram фотографию с кладбища. Он выразил благодарность дочери за то, что 28 лет назад она появилась на свет.

"Олюня! Спасибо, что уже 28 лет как подарила нам счастье в виде себя, – написал он. – Верю, что ты еще расскажешь когда-то мне много интересного, ведь ты теперь знаешь намного больше нас".

Напомним, что Оля Грубич попала в аварию в июне 2014 года, когда возвращалась поздно вечером домой. Девушку сбила машина на пешеходном переходе. На момент гибели ей было всего 17 лет.

Убийца Ольги скрылся с места аварии. Установить личность водителя так и не удалось. В полиции установили, что девушку сбила иномарка, у которой после столкновения было разбито лобовое стекло, капот и левая фара.

Константин Грубич признавался, что так и не оправился от большой потери. Телеведущий также рассказывал, что опасается узнать имя водителя, убившего его дочь, поскольку это бы ее не вернуло. Он предполагал, что виновник аварии мог откупиться.

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