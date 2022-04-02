Кондратюк: Путин – маньяк с ядерным оружием, но он бестолковый дурачок

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк назвал президента-диктатора РФ Владимира Путина "маньяком с ядерным оружием". Звезда считает, что, несмотря на ту власть, которую сегодня имеет убийца, по своей натуре он – бестолковый дурачок.

Такой комментарий прозвучал в интервью "Сегодня ". Артист также добавил, что мнение тирана о величайшей геополитической катастрофе 20 века существенно отличается от позиции цивилизованного мира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кондратюк подчеркнул, что президент России не является умным человеком, ведь мысли диктатора, живущие в его голове с 1991 года, заполонили имперские идеи.

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"Путин по сути своей – бестолковый, недалекий и необразованный человек. Он – имперский дурачок, считающий распад СССР "величайшей геополитической катастрофой 20-го века", – говорится в комментарии.

По мнению продюсера, даже ребенок понимает, что в прошлом веке произошло другое наиболее трагическое событие, которое сегодня захватчик пытается повторить на украинских землях.

"Хотя даже пятиклассник в Украине понимает, что самой большой катастрофой 20-го века является Вторая мировая война, унесшая более 25 миллионов жизней!" – добавил шоумен.

Он также отметил, что СССР, по которому кремлевский убийца так тоскует, за все время своего существования забрал, может, даже больше жизней своих граждан.

В одном из своих интервью после начала войны в Украине Игорь Васильевич говорил, что Россия умерла для него после того, как войска РФ вторглись на украинскую территорию в 2014 году. Он считает Путина "ФСБшной крысой", которая шантажирует мир ядерным оружием.

Напомним: 14 марта, в день рождения продюсера, оккупанты обстреляли его дом вблизи Киева. Известно, что никто из семьи звезды не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Кондратюк спрогнозировал нападение россиян еще в 2007 году, когда услышал скандальную речь Путина об украинцах. По его словам, это должны были понять и политические эксперты.

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