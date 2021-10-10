Кондратюк о жалобах Лорак: Каролина – яркая иллюстрация девушки-артистки, у которой мало мозгов

Украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на жалобы певицы Ани Лорак (Каролины Куек) на травлю в Украине и отсутствие поддержки. Он сказал, что артистка даже не поняла, почему никто не встал на ее защиту, когда она уехала в Россию.

Такое мнение Кондратюк высказал на своей странице в Facebook. Он считает, что артист не может быть вне политики и выступать на территории страны-агрессора России, как это делала Лорак.

"Каролина – яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической даже девушки-артистки, у которой, простите, мало мозгов. Это иначе не называется" – написал шоумен.

Он отметил, что таких людей, которым безразлично, что на востоке Украины идет война и убивают наших граждан, немало. Такая ситуация, добавил он, является печальной.

Видео дня

"Сражающееся с агрессором государство Украина должно было бы назвать коллаборационистов с РФ коллаборационистами, и урезать их гражданские права", – подчеркнул Кондратюк.

Напомним: Ани Лорак дала интервью, где рассказала о своем переезде в Россию. Она заявила о "политическом заказе", из-за которого якобы была вынуждена уехать, а также пожаловалась, что никто ее тогда не защитил.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Кондратюк заявил, что культура не может быть вне политики во время войны. Из-за этого нельзя ходить на концерты исполнителей, которые не поддержали открыто территориальную целостность Украины.