'Много ли у меня хейтеров? Полно!' Украинка с крупнейшими в мире скулами призналась, каким оригинальным методом реагирует на критику внешности.

Украинская блогер Анастасия Покрищук, известная своей нестандартной внешностью, которую получила благодаря неоднократным хирургическим вмешательствам, рассказала, как относится к хейту – в соцсетях и реальной жизни.

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Анастасия признается, что с критиками своей внешности обращается очень гуманно: комментарии под сообщениями не удаляет, невежливых подписчиков – не блокирует. Об этом блогер рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Много ли у меня хейтеров в соцсетях? Полно! – рассказывает Анастасия. – Особенно – в Instagram. Обращаю ли внимание на такую критику? Мне вообще удивительно, что кто-то может учитывать такое, переживать, что кто-то там что-то сказал. А как тогда жить? Я никогда, например, идя по улице, не фиксирую, как на меня реагируют окружающие. Друзья говорят: да, все смотрят. Кому-то нравится, некоторые – в шоке. Ну и что?"

Самобытная и открытая в общении, с подписчиками Настя избегает максимальной откровенности: "Это не моя манера общения. Не выношу на широкую общественность личную жизнь, какие-то ссоры. Если бы это делала, уже имела бы не 700 тысяч, а три миллиона подписчиков. Почему не делаю такое? Может, потому что я нормальный человек? Но вы почитайте некоторые комментарии под моими постами в соцсети – многое найдете. Я ничего не удаляю, никого не блокирую. Могу иногда ответить какой-нибудь шуткой, а вот ссориться, обижать в ответ – нет".

Полное интервью с Анастасией Покрищук читайте на OBOZ.UA здесь.

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