Композитор Злотник признался, с какой просьбой к нему обратился путинист Охлобыстин после Евромайдана

Легендарный украинский композитор Александр Злотник рассказал, с каким предложением обратился к нему в канун 2014 года путинист Иван Охлобыстин. Ради встречи с известным украинцем российский актер приезжал в Киев.

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Об этом Александр Злотник рассказала в интервью OBOZ.UA. Композитор объяснил, почему отказался от предложения ура-патриота.

"Да, мы встречались в Киеве, в столичном Доме кино, – говорит Александр Злотник. – Он хотел, чтобы я стал композитором фильма, к которому он написал сценарий. А потом пришел 2014 год со всеми трагическими событиями, конечно, о сотрудничестве и речи не могло быть. Кроме того, мы знаем, какую позицию выбрал Охлобыстин по отношению к Украине".

Также Александр Злотник признался, что из-за российского вторжения прервал общение со всеми, кого знал в РФ: "Ни с кем не общаюсь – ни с друзьями, ни с родственниками".

Ранее OBOZ.UA российский актер Иван Охлобыстин, которого украинцы могут помнить по сериалу "Интерны", посягнул на территорию Украины и заявил, какой видит ее в будущем. По его словам, страну нужно разделить между соседями, а Украине раскошелился отдать аж одну область.

Кроме того, пропагандист Иван Охлобыстин издал бред о "братстве" россиян и украинцев. Он считает украинцев и россиян одним народом, но с определенным нюансом: первые указанные – нацистами. Однако "величайшего нациста" – Зеленского – он уважает.

Полное интервью с Александром Злотником читайте здесь на OBOZ.UA.

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