Комик Василий Байдак объяснил, почему на Западе ''носятся с хорошими русскими'' на примере сериалов о маньяках

Пока Украина продолжает воевать против России, отстаивая демократические ценности всего цивилизованного мира, некоторые западные страны больше внимания уделяют защите и восхвалению так называемых "хороших русских". Тех самых, которые говорят, что войну развязали не граждане РФ, а конкретно Путин, а потому только он должен понести наказание. Популярный украинский стендап-комик, звезда "Лиги смеха" Василий Байдак предположил, почему так происходит.

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По мнению юмориста, "это желание быть уникальными, быть единственными, кто открыл что-то невероятное". На Западе очень любят находить объяснения действиям антагонистов. За этим четко можно проследить в популярных сериалах о маньяках, где главного героя-убийцу показывают не с плохой стороны, а пытаются докопаться до причин его поступков. Своими размышлениями Байдак поделился в интервью YouTube-каналу ҐРУНТ.

"Netflix. Сериалы про маньяков. Их очень много, они суперпопулярные, потому что мы погружаемся в психологию персонажа: почему же маньяк начал убивать, что пошло не так, что случилось. И нам это очень интересно, потому что людям хочется получить ответы на все вопросы в мире. И очень, бл*ть, хочется найти психологию бурята, который пошел воровать электрочайники в Украину. Давайте на Netflix снимем сериал "Бурят и электрочайник". Будет всем интересно погрузиться в эту историю", – высказался Байдак.

Особенно стендапера зацепил недавний скандал с премией "Оскар", которая состоялась в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе. Награду в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" получила кинолента "Навальный". Однако победа документалки о "хорошем русском" – это еще полбеды. Дело в том, что уже два года подряд Американская академия киноискусств не разрешает президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к мировой общественности на церемонии, аргументируя это своей так называемой аполитичностью. Однако супруге Алексея Навального возможность выступить дали, когда она забирала статуэтку со сцены самой престижной кинопремии.

"Пустим Зеленского с речью? Нет-нет-нет. Он окунет нас в реальность, а мы творческие люди, мы хотим найти психологию Навального и понять, как ему бедному тяжело в тюрьме. Чтоб вся семья вышла, жена плакала – как им тяжело. Бахмут – сотни убитых, замученных. Не интересно. Это реальность, а мы кинопремия", – саркастически спародировал Байдак мысли представителей Академии киноискусств.

"Эти все премии должны освещать реальность для того, чтобы она остановилась и не повторялась. "Оскар" уже давно не о творчестве. Говорить, что вы вне политики, а потом выходит жена Навального, говорит: "Free Russia" и ни слова о войне. Ни одного слова! Как так? "Мы российская оппозиция, мы выступаем на супердемократической премии, мы в Америке, фундаментальной демократической стране, мы находимся тут и можем обратиться ко всем россиянам, сказав о том, что войну, которую развязал не Путин, а Россия, нужно остановить". Но нет... Они говорят: "Free Russia", – возмущенно добавил Василий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Василий Байдак и его коллега Антон Тимошенко призвали украинцев сознательно отказываться от русского языка. Они сами приняли решение разговаривать на украинском. Однако комики не настаивают на резкой смене языка общения, а предпочитают так называемую "ласковую украинизацию".

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