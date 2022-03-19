Комаров показал 'неонацисток', которых 'освобождают' российские военные, и результаты обстрелов в Киеве

Популярный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров опубликовал видео, на которых показан разрушенный дом в Киеве и раненные жители. Украинки отмечают, что это единственное место проживание, которое у них есть и им некуда ехать.

Об этом пожилые женщины сказали спасателям, прибывшим на место уничтоженного жилого дома. Соответствующие видео Комаров опубликовал на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Одна из жительниц разрушенного дома сказала, что у нее есть родственники в Смоленске (Россия), с которыми она общается, однако о чем именно они говорят, женщина отказалась рассказывать.

Видео дня

"На видео можно увидеть, каких "неонацистов" уничтожает армия РФ во время "спецоперации". И какие "военные объекты" страдают. Рядом с домом – школа и детский сад. В РФ в это время переживают, что сахар подорожал и айфонов почти не осталось. Мы это переживем. Победим. Построим страну заново. Даже не сомневайтесь. Слава Украине", – написал Дмитрий Комаров.

На опубликованных фотографиях, показан разрушенный дома, стена которого полностью обвалилась. Пост телеведущего, по состоянию на утро 19 марта, лайкнули почти 90 тысяч людей, а прокомментировали более 9 тысяч.

"Больно как…", "Просто твари", "Плакать хочется, как можно быть такими тварями, чтобы дома бомбить, школы, садики. Россия – нация нелюдей", "Сердце разрывается", "Не простим никогда", "Нет слов! Ненависть к тем, кто это начал!", "Женщина интеллигентная, ей неловко кого- то беспокоить, ей нужно помочь", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дмитрий Комаров обратился к россиянам, которые продолжают верить в ахинею от пропагандистов с федеральных каналов, заявив, что ядерные угрозы Путина будут иметь фатальные последствия не только для украинцев, но и для граждан РФ.

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