Коля Серга предложил единственный способ развалить Россию: это Зомбиленд, они тупые

Известный украинский певец и телеведущий Коля Серга, который после 24 февраля встал на защиту Родины с оружием в руках, не сомневается, что рано или поздно Россия развалиться на много маленьких частей. Эти новообразования направят свою агрессию друг на друга и будут воевать между собой, оставив Украину и другие независимые государства в покое, считает артист.

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Изменить граждан страны-террористки, избавить их от "замбированности" пропагандой другим способом, кроме как развала РФ, Серга не считает возможным. Россияне, как подметил музыкант, крайне "тупой" народ, поскольку их очень много и они мыслят как стадо, неспособное на самоанализ. Своим мнением исполнитель-боец поделился в интервью на YouTube-канале "Ґрунт".

"Я думаю, в том виде, в каком Россия существует сейчас, она не может существовать дальше. Чем больше коллектив, тем он тупее. Тем меньше рефлексии, тем меньше вариативность реакций. Тупыми реакции становятся: да – нет, влево – вправо. Поэтому, я думаю, для того, чтобы денацифицировать Россию, нужно, чтобы России не было, чтобы это был набор разных государств, которые будут воинствующими, если им нужно воевать с ближайшим соседом, пусть воюют между собой. Как муравейник, который накрыли куполом", – прокомментировал Серга.

При этом певец считает, что во многих украинцах, в силу того, что они находились под влиянием России, еще осталось что-то русское. Его нужно искоренять. И лишь тогда мы сможем полностью победить врага.

"Я уверен, что этот развал произойдет. Главное, чтобы мы продержались все это время и сделали правильные выводы. Мы должны убить москаля в себе. Выполоть как сорняк. Чтобы эта рефлексия и сознание стали трендом, чтобы коррупция стала зашкварной, ценности изменились. У нас впереди много работы", – убежден Серга.

Поразмышлял артист и на тему того, почему же Россия напала на Украину. Серга считает, что это легко объясняется имперскими стремлениями страны-террористки.

"Это империя. Это пламя, костер, который для горения должен пополняться новыми жертвами. Украина – это один из самых лакомых кусочков, которые только могут быть. Поэтому, конечно, они хотят поглотить ее и превратить в себе подобное. Это как зараза. Зомбиленд. И они будут идти к этому. Пока не разделить его на такие маленькие кусочки, не совершить внутренний поджог, сделать так, чтобы внимание и агрессия пошли извне на середину", – прокомментировал исполнитель.

Напомним, ранее Серга назвал имя известной украинской певицы, которая соглашалась поехать с ним на фронт выступить перед военными, но за день до поездки отказывалась.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Серга прокомментировал спич бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича об украинских защитниках, которые вернутся с войны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Зацепило музыканта-воина не то, о чем говорил экс-советник, ведь тема ПТСР действительно очень важна, а то, как он об это говорил и какие формулировки использовал. Так, Арестович заявил, что сегодня военных считают героями, а после окончания войны их будут бояться из-за "гранаты, брошенной к соседям под дверь и стрельбы на парковке за место для авто". Все подробности – в нашем материале.

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