Коля Серга не сдержал слез, вспоминая свою бывшую бессознательную позицию: я не воспринял аннексию Крыма и начало войны

Известный украинский певец и телеведущий Коля Серга, который после 24 февраля пополнил ряды ВСУ, а ныне возглавляет "Культурный десант", осознает, что раньше его позиция была бессознательной и инфантильной. Артист не воспринимал аннексию Крыма и войну на Донбассе, поэтому толеровал все русское, продолжал ездить в Москву и работать там, а в переходе на родной язык не видел никакой необходимости. Впрочем, все кардинально изменилось. Говоря об ошибках прошлого, Серга искренне не может сдержать слез.

Такая ситуация произошла во время съемок документального фильма "Русифікація в стилі поп" от канала "Суспільне Культура". Фрагментом из проекта Серга поделился на личной странице в Instagram.

Музыкант признает, что его позиция, а точнее ее отсутствие, была позорной. В частности, он являлся ведущим фестиваля во временно оккупированном Крыму в августе 2015 года, а параллельно строил карьеру в РФ. В преддверии полномасштабного вторжения Серга анонсировал концерт в Николаеве с русскоязычным репертуаром.

Не сдерживая слез, исполнитель раскаивается: "Я не воспринял аннексию Крыма. Я не воспринял начало войны. И это была очень инфантильная позиция. Если бы я понимал, что происходит, поступил бы я иначе? Да, я бы поступил иначе. Я был бы на Майдане среди лучших людей... Я погрузился в изучение украинской литературы. И мне сразу попался Николай Хвылевой – "Арабески".Я прочитал, и был ошеломлен. Я сидел и у меня слезы текли по щекам от того, что я понял, что меня просто обманули. Ну это вау, это мировой уровень".

После 24 февраля Серга не только взял в руки оружие, чтобы защищать родную землю от врага, но и кардинально изменил свое отношение ко всему русскому, в том числе и языку.

"Мой переход был резок. Я себе запретил общаться на русском языке. Например, у меня была когда-то песня, называлась "Бога след". Такая балийская песня. На самом деле, в сравнении очень легко любить жизнь без войны, но когда появляется война, и ты… глобальная картина дополняется, и ты видишь не Бога след, как в песне, а Бога тень", – прокомментировал артист.

Как писал OBOZ.UA, ранее Коля Серга уже рассказывал о личностных трансформациях после полномасштабного вторжения России. Артист признается, что до этого у него "не было страны" – он считал себя гражданином мира и планировал жить за границей. Сейчас же Серга, по его собственным словам, как никогда чувствует свою идентичность и большую искреннюю любовь к Украине.

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