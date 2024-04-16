Коля Серга назвал показухой обновление стелы на въезде в Донецкую область: Украина – это не девочка с венком, она имеет шрамы и протез вместо ноги

Украинский телеведущий и музыкант, лидер "Культурного десанта" Коля Серга прокомментировал недавний скандал со стелой, стоящей на въезде в Донецкую область. Волонтеры обновили памятник, закрасив все надписи и сняв наклейки, которые оставляли воины – многих из них уже нет в живых.

Звезда был одним из возмущенных украинцев, не оценивших поступок. Своими эмоциями Сергей поделился в Instagram.

В видео музыкант отмечает, что "волонтеры хотели сделать как лучше, но сделали как лучше для себя, а не для тех, кому принадлежит этот памятник культуры". Он отметил, что смена культуры знаменует качественное изменение общества, а укрывательство шрамов и потерь ведущий назвал показухой.

Серга подчеркнул, что из войны мы не выйдем ни с большим количеством территорий, ни с большим количеством людей. "Материального ресурса мы не обретем больше, чем до начала войны. Но мы обретаем глубину, свою историю, свою идентичность, свою мудрость, – продолжил он. – И эта мудрость в шрамах, с протезами, с ожогами, с болью в глазах. Только так мы понимаем, что никогда снова".

Знаменитость считает, что нельзя больше изображать Украину как беззаботную девушку в венке посреди поля. "Ибо Украина, она уже другая, со шрамом на лице, протезом вместо ноги и всемирной мудростью в глазах. И в этом ее новая красота. Потому что настоящая красота, она внутри. Это то, что в сердце, и то, что не умирает", – говорится в ролике.

Он также выложил фото с въездом в Ореховский район Запорожской области. Вокруг местной стелы развеваются сине-желтые и черно-красные флаги. "Увидите волонтеров с краской у этой стелы – бейте ногами", – подписал в грубой форме Серга.

Одна из авторов обновления достопримечательности в Донецкой области Виктория Черногор ответила на критику общественности написав, что "стела – это не мемориал, а лицо". "Эта стела слава Богу не участвует в боевых действиях, и надписи благотворительных организаций и доставки пиццы – ну так себе", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о реакции общества, в том числе военных, на обновленную стелу, находящуюся на въезде в Донецкую область. Подробности – в нашем материале.

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