Коля Серга, еще недавно защищавший Пушкина и Лермонтова, выступил за жесткую сепарацию Украины от России

Известный украинский певец и телеведущий Коля Серга, ранее выступавший против сепарации Украины от российского культурного пространства, изменил свои взгляды. Сейчас артист, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту родной Одессы, считает, что нужно ограничиваться от русского творчества в пользу украинских талантов.

Однако, по его словам, делать это нужно не из-за обязательств, а благодаря искреннему интересу к отечественной культуре. Такой комментарий раздался в эксклюзивном интервью для авторского проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Как известно, когда по Украине начало распространяться движение по сносу памятников российскому поэту Александру Пушкину, исполнитель выступил против подобных действий и заявил, что это признак диктаторского режима. Однако со временем взгляды певца несколько изменились.

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"У меня немного изменилось мнение. Я считаю, что сейчас нужна сепарация. Сейчас нужна жесткая сепарация. Нам нужно сейчас как можно больше изучать и свою культуру, и свой родной язык. И пытаться его нарастить на сердце, не на мозг", – сказал он.

Артист объяснил, что своим постом хотел выступить против способа донесения до украинцев необходимости ограничиваться от русской культуры. По его словам, хотя сепарация и есть необходимостью, это не нужно делать в повелительном тоне, ведь тогда она столкнется с протестами.

"Когда тебе кто-то приказывает сверху, что ты должен разговаривать только на украинском, воспринимается не содержание, а форма. И первая реакция – это протест. Люди, которые являются носителями украинского языка и культуры, должны сделать волевое усилие и изменить риторику. Влюблять в украинский язык, культуру ", – объяснил Серга.

По мнению певца, именно искреннее восхищение родными художниками, писателями, языком сможет побуждать народ к изучению всего украинского, не вызывая у них эмоции сопротивления против повелительного тона.

"Я считаю, что когда ты показываешь свою любовь к языку, культуре, с восхищением делишься какими-то книгами, любимыми авторами, даешь лайфхаки, как их правильно читать, через какую призму – это влюбляет. Люди начнут изучать украинский язык. Люди начнут находить "пасхалки" "в разговоре по-украински. Люди начнут за этим идти, потому что будут идти за созданием, а не за деструкцией", – говорится в комментарии.

Коля Серга признался, что пока не может назвать четких шагов по сепарации от российского культурного пространства, однако убежден, что со временем украинцы их и сами отыщут.

Как сообщал OBOZREVATEL, артист также высказался по поводу подготовки украинских воинов. По его мнению, армия стала "несущей стеной" и стержнем, вокруг которого формируется украинская нация.