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Коля Серга, еще недавно защищавший Пушкина и Лермонтова, выступил за жесткую сепарацию Украины от России

Катерина Малай
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Коля Серга, еще недавно защищавший Пушкина и Лермонтова, выступил за жесткую сепарацию Украины от России

Известный украинский певец и телеведущий Коля Серга, ранее выступавший против сепарации Украины от российского культурного пространства, изменил свои взгляды. Сейчас артист, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту родной Одессы, считает, что нужно ограничиваться от русского творчества в пользу украинских талантов.

Однако, по его словам, делать это нужно не из-за обязательств, а благодаря искреннему интересу к отечественной культуре. Такой комментарий раздался в эксклюзивном интервью для авторского проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Как известно, когда по Украине начало распространяться движение по сносу памятников российскому поэту Александру Пушкину, исполнитель выступил против подобных действий и заявил, что это признак диктаторского режима. Однако со временем взгляды певца несколько изменились.

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"У меня немного изменилось мнение. Я считаю, что сейчас нужна сепарация. Сейчас нужна жесткая сепарация. Нам нужно сейчас как можно больше изучать и свою культуру, и свой родной язык. И пытаться его нарастить на сердце, не на мозг", – сказал он.

Коля Серга выступил за сепарацию от русской культуры

Артист объяснил, что своим постом хотел выступить против способа донесения до украинцев необходимости ограничиваться от русской культуры. По его словам, хотя сепарация и есть необходимостью, это не нужно делать в повелительном тоне, ведь тогда она столкнется с протестами.

"Когда тебе кто-то приказывает сверху, что ты должен разговаривать только на украинском, воспринимается не содержание, а форма. И первая реакция – это протест. Люди, которые являются носителями украинского языка и культуры, должны сделать волевое усилие и изменить риторику. Влюблять в украинский язык, культуру ", – объяснил Серга.

По мнению певца, именно искреннее восхищение родными художниками, писателями, языком сможет побуждать народ к изучению всего украинского, не вызывая у них эмоции сопротивления против повелительного тона.

Певец объяснил, что любовь к украинскому нужно насаждать через искреннее восхищение

"Я считаю, что когда ты показываешь свою любовь к языку, культуре, с восхищением делишься какими-то книгами, любимыми авторами, даешь лайфхаки, как их правильно читать, через какую призму – это влюбляет. Люди начнут изучать украинский язык. Люди начнут находить "пасхалки" "в разговоре по-украински. Люди начнут за этим идти, потому что будут идти за созданием, а не за деструкцией", – говорится в комментарии.

Коля Серга признался, что пока не может назвать четких шагов по сепарации от российского культурного пространства, однако убежден, что со временем украинцы их и сами отыщут.

Как сообщал OBOZREVATEL, артист также высказался по поводу подготовки украинских воинов. По его мнению, армия стала "несущей стеной" и стержнем, вокруг которого формируется украинская нация.