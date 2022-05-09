Коля Серга об украинской армии: это 'несущая стена' и стержень, вокруг которого сегодня формируется нация

Популярный украинский певец и телеведущий Коля Серга, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту родной Одессы с оружием в руках, убежден, что армия Украины в последнее время очень трансформировалась. Артист уверен, после того, как весь мир увидел, на что способны наши защитники, каждый мальчик будет искренне хотеть носить военную форму с трезубцем.

По мнению музыканта, армия стала "несущей стеной" и стержнем, вокруг которого формируется украинская нация. Об этом Серга рассказал в эксклюзивном интервью для авторского проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Те изменения, которые происходят в армии – это очень положительные, сильные изменения. Я считаю, что та армия, которая сейчас будет у нас, это армия, в которую должен попасть каждый мальчик, чтобы стать мужчиной, и он будет этого хотеть. Мы сейчас видим детей, как они приходят с палками на блокпосты, потому что они хотят быть похожими на героев, на военных, на воинов. Потому я считаю, что у нас будет очень красивая армия. В целом, этот ритуал инициации – это один из самых древних ритуалов. Был ранее период, когда старейшина забирал мальчика, чтобы он общался исключительно с мужчинами, которые учили его охотиться, учили мужским делам. Армия, в нашем современном мире, это и есть тот ритуал", – прокомментировал звезда.

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Знаменитый защитник осознает, насколько сильно общее горе в виде кровопролитной войны сплотило украинский народ. Люди стали более понимающими друг к другу. Армия в свою очередь послужила примером для каждого украинца.

"Благодаря армии сейчас проявляется этот стержень, вокруг которого формируется наша нация. Это единство, эмпатия, сочувствие формируются у людей разных категорий. Благодаря армии это происходит, потому что армия – это "несущая стена", – поделился артист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Коля Серга рассказал, чтослужит в ВСУ со званием ефрейтора (старшего солдата), и заявил о готовности отдать собственную жизнь за Родину и своих земляков.