Коля Серга доступно объяснил, почему военным нужны концерты и встречи со звездами на фронте

Известный украинский музыкант Коля Серга, пополнивший ряды ВСУ и возглавивший "Культурный десант", объяснил, зачем военным нужны встречи с артистами. Он не разделяет мнение, что концерты на фронте – бесполезное дело, ведь точно знает, как такие выступления влияют на моральное состояние воинов.

Видео дня

Об этом Серга рассказал Forbes. Он сам устраивает культурные события на линии столкновения и общается с героями после таких выступлений.

"Парни иногда ничего не говорят сразу после концерта, но потом постоянно спрашивают, когда снова будет", – рассказал мне заместитель командира одного из боевых батальонов. "Спасибо, что помогаете не потерять себя. Напоминаете, что мы живые люди, которые могут чувствовать", – говорил другой офицер. Подобной обратной связи приходится слышать много. Наш штаб в Киеве завешен почти сотней флагов и грамот от разных бригад с надписями благодарностей", – поделился глава "Культурного десанта".

Главная причина, почему воинам важно видеться со звездами – это чувство единения и поддержки со стороны всех слоев населения. Такие мероприятия, объяснил Коля Серга, напоминают военным, что их подвиги помнят, их уважают и готовы помогать.

"Их участие в культурных мероприятиях усиливает среди военнослужащих ощущение единства фронта и тыла. Осознание, что к ним, в зону боевых действий, рискуя собой, приезжает знаменитость, подтверждает факт, что это действительно народная война. Что каждый на своем месте работает на победу и, несмотря ни на что, поддерживает своих защитников. Это вдохновляет и придает силы продолжать борьбу", – высказался музыкант.

Другая ситуация, когда выступать приезжают звезды с боевым опытом, травмированные войной. Такие героические артисты вдохновляют и делятся опытом с другими военными.

Ранее OBOZ.UA писал, что Коля Серга назвал два важных фактора, почему Украина до сих пор не сдалась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!