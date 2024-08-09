Колин Фаррелл рассказал о редком заболевании своего 20-летнего сына: что такое синдром Ангельмана

Ирландский киноактер Колин Фаррелл, известный ролями в фильмах "Телефонная будка", "Рекрут", "Полиция Майами: Отдел морали" и другмх, рассказал о редком заболевании своего 20-летнего сына. Он поделился тем, с какой бедой столкнулась его семья и как это повлияло на них.

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Наследник Фаррелла – Джеймс – страдает синдромом Ангельмана. Именно поддержке людей с этим заболеванием актер решил посвятить свой благотворительный фонд, пишет People.

Джеймс не может говорить и плохо ест сам, поэтому ему нужен особый уход.

"Я впервые говорю об этом, и, очевидно, единственная причина, почему я говорю, состоит в том, что я не могу спросить Джеймса, хочет ли он это сделать. Я говорю с Джеймсом так, будто ему 20 лет и он в совершенстве владеет на английским языком и имеет когнитивные способности, которые соответствуют возрасту. Но я не могу получить от него конкретного ответа на вопрос, комфортно ли ему все это или нет, поэтому мне приходится принимать решения, основываясь на знании духа Джеймса", – объяснил Фаррел.

Актер воспитывает сына совместно с бывшей супругой-моделью Ким Борденейв. Джеймс узнает отца, любит играть и ведет себя социализированно. Его родители обожают сына и помогают ему во всем.

"Повторение, равновесие, его дергающаяся походка. Когда он впервые начал кормить себя сам, к концу его лицо напоминало картины Джексона Поллока. Но у него получается, он прекрасно кормит себя. Я горжусь им каждый день, потому что считаю его просто волшебным", – признался отец.

Колин Фаррелл стремится помочь людям, которые страдают синдромом Ангельмана и после 21-летия остаются одинокими.

Это заболевание характеризуется задержкой психического развития, нарушением сна, приступами, хаотическими движениями (особенно рук) и неконтролируемым смехом. Из-за последнего симптома генетическое заболевание иногда называют "синдромом счастливой куклы" или "синдромом Петрушки".

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