'Когда за холмом орки': Олег Сенцов показал фото с передовой

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, сейчас защищающий Украину в рядах отряда спецназначения, поделился новым кадром с передовой. На нем воин в окопе позирует по вблизи вражеской армии.

Фото появилось на его странице в Facebook. Подписчики пожелали герою силы духа и заверили, что молятся за него и других военных (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В короткой подписи к фотографии режиссер вспомнил вымышленный край из трилогии "Властелин колец" и намекнул на победу Украины.

"Когда за холмом орки, а ты скрываешься в местном Шире", – говорится в сообщении.

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Следует объяснить, что Шир – является родиной хоббитов, по сюжету легендарных кинокартин. Одна из подписниц Сенцова справедливо подметила, что "именно хоббиты, которых никто не воспринимал всерьез, и закончили войну с Мордором".

На фотографии бывший политзаключенный русских фашистов сидит в окопе, показывая символ мира двумя пальцами. Заметно, что украинские воины замаскировали место дислокации и готовятся к атакам.

Очевидно, что Олег Сенцов не раскрыл место своего пребывания, а на фото не видно ничего лишнего, кроме земли, деревьев и пленки над окопом.

Фанаты звезды, восхищаясь мужеством и храбростью режиссера и его собратьев, оставили свои комментарии под фотографией.

"Спасибо за защиту! Мы победим", "Спасибо! Сил вам и выдержки", "Олег, да хранит тебя Господь, еще Крым освобождать", "Конец истории известный – Мордор будет уничтожен и орки тоже погибнут", "Вся Украина молится за своих защитников. Пусть вас оберегает Всевышний", – говорится в сообщениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время, свободное от боев за Украину, режиссер пытается поддерживать боевой дух и хорошее настроение своих сограждан. Так, он опубликовал забавное фото, где якобы помочился на Путина.