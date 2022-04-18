Сенцов 'помочился' на Путина и рассмешил сеть. Фото

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, сейчас защищающий Украину в рядах воинов, рассмешил сеть забавной выходкой. Украинец сделал фотографию, на которой якобы мочится на президента-диктатора РФ Владимира Путина.

Говоря точнее, режиссер "осквернил" могильный памятник военного преступника, который был создан для потехи украинцев. Кадр появился на странице Сенцова в Faceboоk (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На нем бывший политзаключенный в форме с украинским флагом на плече стоит в характерной позе, как будто опорожняясь на памятник Путина.

Несмотря на то, что над изображением висит табличка с надписью: "Музейный экспонат. Не обс*кать", на черном камне видны мокрые следы и капли.

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"Не удержался", – подписал фотографию Олег Сенцов.

Всего за 4 часа снимок собрал более 6 тысяч положительных реакций и множество забавных комментариев. Поклонники творчества режиссера пришли в восторг от такой проделки.

"Нельзя в себе держать", "Оригинальный писсуар", "Верю, что такая фотка будет из "мацковии" возле Кремля", "Намек понятен", "Поймали с поличным", – говорится в сообщениях.

Как известно, могильный памятник Путину стоит в городе Павлоград Днепропетровской области. Его установили после нападения Российской Федерации на Украину.

Однако это не единственный подобный "экспонат" на территории Украины. В частности, еще в 2019 году надгробие диктатора появилось в городе Яготин, что под Киевом.

Также известно о похожей инсталляции в Запорожье, созданной во время российско-украинской полномасштабной войны. На ней изверг изображен возле утонувшего крейсера "Москва", а датой его смерти указывается 24 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее надгробие Путина также появилось в Винницкой области. Там его украсили нацистской свастикой.