"Бився мужньо, поки не осліп": перлы из школьных сочинений, которые рассмешат до слез

Школьники так часто употребляют несуразные фразы в своих работах, что учителям не остается ничего, кроме как создавать сборники перлов.

В свою очередь OBOZREVATEL собрал самые забавные выражения из школьных сочинений и творческих заданий на ВНО, которые нельзя прочитать без улыбки.

Роман Крикун поделился с abetka.ukrlife афоризмами учеников:

"На головну героїню "Повії" Панаса Мирного казати "дурепа" – некоректно. Треба казати "людина з гуманітарним складом розуму".

"Кайдашиха шкодувала чоловікові їжу, бо не була його мамою".

"Як тільки я знаходжу ключі до успіхів у навчанні, хтось міняє всі замки, і я знову отримую двійки".

"Кавалер з "Украденого щастя" І. Франка був настільки бідним, що подарувати своїй коханій нічого не міг, і він подарував їй своє прізвище".

Елена Басанец поделилась с abetka.ukrlife забавными высказываниями учеников:

"В один прекрасний день Устим Кармелюк загинув".

"Уперше я познайомився із Остапом Вишнею у 8 класі".

"Турки відвели коней і зв’язали їм руки".

"Письменник помер, і тому своїх творів уже не пише".

Андрей Коцюбинский собрал коллекцию школьных фраз и поделился с abetka.ukrlife.

"На українську землю часто нападали татарські турки".

"Коли я закінчу школу, то буду любити її".

"З одного вікна виглядала перша половина города, а з другого – друга".

Иван Токарчук собрал высказывания своих учеников и прислал в редакцию abetka.ukrlife:

"Еней був парубок моторний..." – це говорить про те, що і в ті часи вже почав зароджуватися технічний прогрес. Від Енея і пішла епоха моторизації".

"Моя мама працювала дояркою, але колгоспи знищили і немає на фермі ні хвоста, щоб доїти".

"Руданський був ерудованим поетом. Він знав скільки верств до неба, чи далеко до Києва, почому дурні..."

Сообщество в Facebook "Чудослово журнал" собрало самые смешные фразы из детских пересказов известных произведений украинских писателей.

Иван Котляревский "Наталка Полтавка"

"Когда Возный увидел Наталку, сердце у него тронулось".

"Твір "Наталка Полтавка" врізав мене у саме серце.

"Коли не потрібно, то Наталка з Полтави проявляє рішучість".

Леся Украинка "Лісова пісня"

"Я думаю, що у нас немає людей, яким би не подобалися твори Лесі Українки, а якщо вони є, то з ними треба боротися".

"Леся Українка змальовує ліс, як сукупність особистостей".

"Мавка – це істота, але одягнена в людину".

"Коли Лукаш грав на сопілці, то він виливав на людей навколишній світ".

"Слово о полку Игореве..."

"Ярославна дуже плакала і тоді Ігоря відпустили з полону".

"Ігор бився мужньо, поки не осліп".

"Ярославна надихувала письменників, щоб вони про неї писали".

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