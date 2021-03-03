"Бився мужньо, поки не осліп": перлы из школьных сочинений, которые рассмешат до слез
Школьники так часто употребляют несуразные фразы в своих работах, что учителям не остается ничего, кроме как создавать сборники перлов.
В свою очередь OBOZREVATEL собрал самые забавные выражения из школьных сочинений и творческих заданий на ВНО, которые нельзя прочитать без улыбки.
Роман Крикун поделился с abetka.ukrlife афоризмами учеников:
"На головну героїню "Повії" Панаса Мирного казати "дурепа" – некоректно. Треба казати "людина з гуманітарним складом розуму".
"Кайдашиха шкодувала чоловікові їжу, бо не була його мамою".
"Як тільки я знаходжу ключі до успіхів у навчанні, хтось міняє всі замки, і я знову отримую двійки".
"Кавалер з "Украденого щастя" І. Франка був настільки бідним, що подарувати своїй коханій нічого не міг, і він подарував їй своє прізвище".
Елена Басанец поделилась с abetka.ukrlife забавными высказываниями учеников:
"В один прекрасний день Устим Кармелюк загинув".
"Уперше я познайомився із Остапом Вишнею у 8 класі".
"Турки відвели коней і зв’язали їм руки".
"Письменник помер, і тому своїх творів уже не пише".
Андрей Коцюбинский собрал коллекцию школьных фраз и поделился с abetka.ukrlife.
"На українську землю часто нападали татарські турки".
"Коли я закінчу школу, то буду любити її".
"З одного вікна виглядала перша половина города, а з другого – друга".
Иван Токарчук собрал высказывания своих учеников и прислал в редакцию abetka.ukrlife:
"Еней був парубок моторний..." – це говорить про те, що і в ті часи вже почав зароджуватися технічний прогрес. Від Енея і пішла епоха моторизації".
"Моя мама працювала дояркою, але колгоспи знищили і немає на фермі ні хвоста, щоб доїти".
"Руданський був ерудованим поетом. Він знав скільки верств до неба, чи далеко до Києва, почому дурні..."
Сообщество в Facebook "Чудослово журнал" собрало самые смешные фразы из детских пересказов известных произведений украинских писателей.
Иван Котляревский "Наталка Полтавка"
"Когда Возный увидел Наталку, сердце у него тронулось".
"Твір "Наталка Полтавка" врізав мене у саме серце.
"Коли не потрібно, то Наталка з Полтави проявляє рішучість".
Леся Украинка "Лісова пісня"
"Я думаю, що у нас немає людей, яким би не подобалися твори Лесі Українки, а якщо вони є, то з ними треба боротися".
"Леся Українка змальовує ліс, як сукупність особистостей".
"Мавка – це істота, але одягнена в людину".
"Коли Лукаш грав на сопілці, то він виливав на людей навколишній світ".
"Слово о полку Игореве..."
"Ярославна дуже плакала і тоді Ігоря відпустили з полону".
"Ігор бився мужньо, поки не осліп".
"Ярославна надихувала письменників, щоб вони про неї писали".
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