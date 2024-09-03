Ричард Гир во время фестиваля в Венеции встал на колено и поклонился младшей на 34 года любимой: что о ней известно

В этом году, посещая красную дорожку 81-го Венецианского кинофестиваля, некоторые знаменитости поражали поклонников не только изысканными нарядами, но и романтическими поступками. 75-летний американский киноактер Ричард Гир публично стал на колено и поклонился своей любимой женщине, 41-летней Алехандре Сильве.

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Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги отмечают: это никак не влияет на их отношения, пишет Women's Weekly. Алехандра призналась, что иногда мужчина даже энергичнее ее, поэтому без лишних колебаний может продемонстрировать свои чувства эффектным способом, как на торжественном мероприятии.

"В этой жизни так и должно быть. Он пообещал мне как минимум 20 хороших лет! Должна признаться, что у него гораздо больше энергии, чем у меня; он гораздо активнее. Мне трудно за ним успевать. Он не человек!" – поделилась женщина.

Алехандра Мария Сильва Гарсия-Бакеро – испанский публицист и политический деятель. Пара впервые встретилась в 2014 году, когда Ричард Гир остановился в одной из гостиниц элитного курорта, владельцами которого была семья его будущей жены. Интересно, что в тот момент как мужчина, так и женщина проходили процедуру развода со своими бывшими избранниками.

По словам испанки, между ними сразу промелькнула искра: "Нас познакомил друг, мы посмотрели друг на друга и почувствовали очень сильную связь. Мы не могли оторвать взгляд друг от друга всю ночь, и с тех пор мы не расставались".

Несмотря на немалое состояние, в 2018 году Ричард Гир и Алехандра Сильва связали себя узами брака на тихой и довольно интимной церемонии в Нью-Йорке.

После многих лет семейной жизни супруги не перестали публично показывать свои чувства. Впервые в статусе пары на красной дорожке они появились в ноябре 2015-го, после чего испанская публицистка часто поддерживала своего любимого на торжественных мероприятиях.

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