'Когда режиссер узнал, что это резиденция Зеленского, был в шоке': как снимали оскароносный блокбастер 'RRR' в Киеве. Эксклюзив

Украинка Анна Паленчук – линейный продюсер съемок в Украине индийского блокбастера "RRR", который стал самым дорогим в истории индийского кино и получил в этом году "Оскар" и "Золотой глобус". Одна из самых ярких сцен фильма была снята в центре Киева, возле Мариинского дворца. В творческом наследии Анны – совместная работа с литовским режиссером Мантасом Кведаравичюсом (в апреле 2022 года в Мариуполе его убили россияне). А также продюсирование картины "Номера", которую создавали с Олегом Сенцовым на расстоянии, потому что режиссер в то время находился в российской тюрьме.

Анна Паленчук сейчас живет в Канаде, где с семьей нашла убежище от войны. Кинопродюсер, впервые с начала вторжения приехавшая на несколько дней в Киев, дала эксклюзивное интервью OBOZREVATEL. Анна рассказала, как начала все с нуля за границей, о кино во время войны, и поделилась впечатлениями от военной столицы.

– Сейчас вы живете в Канаде, куда уехали из-за войны. Почему эта страна?

– Я некоторое время своей жизни прожила в Ванкувере, училась сценарному мастерству в одной из лучших киношкол Vancouver Film School. А три года назад вернулась в Украину. Мне ужасно нравилось жить в Украине, я делала большие проекты. А за неделю до полномасштабного вторжения мы уехали из страны – перевесил мой страх, желание вывезти детей, потому что была уверена, что война обязательно начнется. Хорошо помню, как спешно упаковывали в машину вещи, как закрывала дверь дома, как на перекрестке в Буче, проехав два квартала от нашего дома, вспомнила, что не взяла второй загранпаспорт с канадской визой… В Торонто живет наш друг, у которого жили месяц, пока искали жилье. В начале войны я забеременела третьим ребенком – сын родился уже за границей.

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– Как в общем живется вынужденным переселенцам из Украины в Канаде?

– В Канаде огромное украинское сообщество, невероятная поддержка – такое было и до войны. Когда я говорила, что из Украины, всегда положительно реагировали. А с войной это все тепло только увеличилось. Много бесплатной помощи для матерей и детей. К примеру, даже самое простое – одежда. Мы приехали практически без ничего – и это понятно. Нам очень помогли.

Муж нашел работу. Старшая дочь ходит в школу от Украинской греко-католической церкви. Наверное, это одна из причин, почему мы выбрали именно Торонто: этот город имеет четыре украинские школы. Нам было важно, чтобы дети учились в наших традициях. Средняя дочь ходит в садик, а маленький тоже, надеюсь, со временем пойдет в садик, и у меня будет больше времени на работу.

– Аня, в Украине мы вас знаем больше всего благодаря самой дорогой индийской картине "RRR", часть которой снималась в 2021 году под вашим руководством в Киеве. Как вспоминаете эти съемки?

– До этого я принимала участие в шести индийских фильмах. Бывала в Индии, чтобы узнать менталитет коллег, чтобы проще работать вместе. Я знала о Кодуре Срисайле Шри Раджамуле – самом известном в стране кинорежиссере, который снял три из пяти самых кассовых индийских картин. Он очень известен в Индии – как Стивен Спилберг в мире. С ним работал мой индийский партнер – один из лучших локационных скаутов Рамджи Натараджан. Снимал с Раджамули в Болгарии "Бахубали" – масштабный индийский блокбастер. Я тоже ездила туда и мечтала, что однажды они выберут для работы Украину.

Так и вышло. Когда съемочная группа искала локацию для картины "RRR", нам пришлось конкурировать с Сербией, Грузией, еще с несколькими странами. Но когда Раджамули увидел наш Мариинский дворец, то сказал, что именно такое расположение себе и представлял. А я в этот момент пожалела, что именно такой он видел свою локацию (смеется). И даже пыталась предложить другие места для работы. Когда режиссер узнал, что это резиденция президента Зеленского, тоже был в шоке. Но нам все удалось. Благодаря коммуникации с Офисом президента Украины, благодаря самому господину Зеленскому мы там поработали. Я считаю, что часть "Оскара", который получил этот фильм, тоже заслуга украинского президента.

– Какие еще казавшиеся невозможными кинозадачи вам с успехом удалось воплотить, кроме разрешения снимать в Мариинском дворце?

– О, об этом можно говорить не один час! (смеется) Все, что было связано с этой работой, было очень сложной задачей, если честно. Основным акцентом одного из кинофрагментов, снятого возле Мариинского дворца, должна была стать хореографическая танцевальная композиция с участием большого количества людей. Одновременно на съемочной площадке присутствовало 800 человек – актеры, съемочная группа, участники массовых сцен. А на улице – коронавирус. Утром перед съемками все проходили тест, на площадке мерили бесконечно температуру.

Очень трудно получить всем одновременно визы – в Украину двумя чартерными рейсами должны были прилететь 146 индусов. Министерство иностранных дел пошло нам навстречу – мы им тоже очень за это благодарны. Поскольку это были актеры класса А, у них были очень непростые райдеры. Должна признать, что наши отели в тот момент не были готовы к обслуживанию такого уровня команд. Из-за коронавируса сервис хромал конкретно. Но в кино не бывает проблем, в кинопроизводстве есть задачи, которые нужно решить. Вот мы оперативно и решали.

Помню, как один мой коллега, который к тому времени уже имел с десяток непростых проектов, пришел на площадку "RRR" и увидел сотни людей, десятки припаркованных автомобилей, палаточный городок с огромными вагонами для отдыха звезд, спросил: "Аня, как ты это все разруливаешь? Тебе не страшно?" Я ответила, что нет. Со мной была очень классная команда. И мы отработали тогда на десять баллов из десяти. Делали это, не думая об "Оскаре" или о масштабности проекта. Такого в Украине никогда не снималось, и мы, как люди творческие, радовались тому, что видим, как делается кино на столь высоком уровне. Мы хотели, чтобы наши партнеры ехали со словами: "Хотим вернуться!" Так они и уехали. Если бы не война, думаю, мы сняли бы у нас еще не один индийский фильм.

– В Киеве вы провели мастер-класс, который назывался "Как получить "Оскар"?" Украинской картине это по силам?

– Вы знаете, во время этой встречи я рассказывала в большей степени не об "Оскаре", потому что считаю, что у каждого фильма свой путь. Нет универсальных секретов, мол, делайте так и так – будете иметь в кармане "Оскар". Я рассказывала, как себя настраивать, чтобы добиться успеха. Нужно менять свое мышление. Работать, писать, разрабатывать, искать, исследовать, уверять, действовать. Думать глаголами действия – вот об этом я говорила. Именно это и поможет добиться желаемого успеха.

– Видели ли вы уже документальную ленту "20 дней в Мариуполе", которую отобрали на премию "Оскар" от Украины?

– Да, я видела этот фильм. Это очень важная кинокартина, не только констатирующая военные преступления… Знаете, моя жизнь разделилась до этого кино и после него. Даже трудно себе представить, какой ад пережили наши люди. Как и многие мои коллеги, считаю, что игровое кино сейчас не ко времени. Если это о войне, мне кажется, что рано что-то анализировать. А вот документальное кино очень четко справляется с этой задачей.

– В свое время вы продюсировали фильм о Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Его убили в прошлом году в Мариуполе, когда он пытался вывезти из города мирных жителей. Вы общаетесь с его семьей?

– Связи с семьей не поддерживаю, но знаю от коллег – у него достаточно взрослые дети. Мантас погиб в Мариуполе в 2022 году – он ехал помогать эвакуировать людей. Это трагедия для кинематографического сообщества. Мы снимали с ним Мариуполь в 2015 году – именно тогда я впервые услышала взрывы и выстрелы, видела заминированные поля. Идея фильма была – показать город, живущий рядом с войной. Мариуполь находился тогда между войной и миром. Фронт проходил в 20 км от города. Некоторые кадры мы снимали в 10 км от Широкино, где шли бои, – в поселке Сартана.

– В свое время вы продюсировали картину Олега Сенцова "Номера". Расскажите об этой работе.

– Эта картина – результат солидарности коллег Олега Сенцова, собравшихся вместе, чтобы поддержать его во время голодовки в российской колонии. И снять фильм, который отправился бы на фестивали и помог бы еще раз напомнить миру об Олеге и других политзаключенных.

Я очень рада, что это помогло Олегу морально продержаться в колонии. Но, конечно, "Номера" были бы другими, если бы он их снимал физически сам. Условия создания этой картины были очень необычными: у фильма два режиссера – это сам автор пьесы, по которой снималась картина, Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев. Понятно, что Олег не мог присутствовать на съемках, работа шла фактически в письмах, которые съемочная команда передавала ему в тюрьму. В фильме играют как известные актеры – Виктор Андриенко, Ирина Мак, Виктор Жданов, так и молодежь – Макс Девизоров, Александр Бегма, Мария Смолякова.

– Во время войны многие украинцы потеряли свои профессии и вынуждены получать другие. Вы как человек, который выучился на журналиста, но полюбил кино и стал мастером в этой сфере, что посоветуете тем, кто сейчас в поиске себя?

– Вы знаете, я еще и политологию закончила. Считаю, что никогда не поздно менять профессию. И даже нужно это делать. Нередко люди выбирают свою будущую деятельность, потому что, например, родители посоветовали или какие-то другие обстоятельства повлияли. А потом понимаешь – не твое. А жизнь – она одна! Надо делать то, что тебе нравится лично и от чего получаешь удовольствие. На вопрос, как пришла в киноиндустрию, вспоминаю, как снимала мероприятия и монтировала все самостоятельно и могла легко тогда собрать-разобрать системный блок компьютера. А еще согласилась работать в качестве модели на курсах киношного грима, чтобы понять работу гримера. И киношным водителем была, и менеджером по локациям. Смена профессии – это непросто, но очень полезно.

– Вынужденно изменить место проживания – это тоже опыт не из легких. Что посоветуете украинцам, которые из-за войны должны обживаться за границей?

– Надо быть адаптивными. Понимать, зачем вы это делаете. К примеру, я переехала ради детей. Ради их безопасности готова терпеть, поменять собственный менталитет, подстраиваться. Конечно, на все это нужно много сил. Это трудно. Помогает вера в то, что все непременно получится. Меня никто не готовил к миграции – в Канаде оказалась из-за войны. Долго принимала то, что в Украине у меня была публичность, близкие друзья, а здесь – все сначала. Не знала, где взять силы и мотивацию, чтобы строить новую жизнь. Не понимала, где искать радость и будет ли еще когда-нибудь счастье в моей жизни. А потом пришло понимание, что мне интересно еще раз пройти тот путь, который прошла в Украине. У меня очень много работы, чтобы делать резонансные проекты и звучать мощно украинским голосом в Канаде.

– Каким вам увиделся Киев, который оставили еще перед великой войной?

– Я не была здесь с начала полномасштабной войны. Киев – мой родной город, в котором родилась и выросла, окончила университет. Это вечный город. Он не меняется даже при очень ужасающих обстоятельствах. В Киеве – спокойная, расслабляющая, дружеская атмосфера. Мне очень больно, что сейчас мой город постоянно страдает от обстрелов. Но я вижу, что это делает сильнее людей, живущих в нем.

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