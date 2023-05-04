'Когда мир фейерверками встречал 2023 год, украинцы прятались': The Hardkiss довели украинцев до мурашек песней о жизни без войны

Украинская группа The Hardkiss посвятила новую англоязычную песню жизни украинцев без войны, когда люди не боялись взрывов и фейерверков, праздновали и наслаждались жизнью. Трек получил красноречивое название Festival и довел до иурашек слушателей.

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За несколько часов его послушали более 15 тысяч пользователей, которые выразили свои восторженные эмоции в комментариях. С ними можно ознакомиться под клипом коллектива на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Эта песня о чуде. О магических небесных силах, превращающих взрывы в фейерверки, пули в дождь, а боль в песни. Мы все хотим жить в мире без войны, без агрессоров и оккупантов. И ощущать этот мир как большой позитивный фестиваль. Но, к сожалению, это только мечты, очень далекие от реальности", – рассказала фронтвумен группы Юлия Санина.

Новым синглом музыканты стремятся еще раз рассказать миру о преступной войне, развязаной Россией против Украины, и напомнить украинцам беззаботный дух праздников и фестивалей, которые проходили в Киеве и других городах.

"В то время как мир фейерверками встречал новый 2023 год, украинцы прятались в бомбоубежищах из-за массированных обстрелов. Помним время, когда фейерверки, спецэффекты и пиротехника никому не напоминали взрывы. В видео на песню Festival мы показали Киев во время войны. Мой родной город, который, несмотря ни на что, продолжает жить. Жить и ждать самого главного праздника – победы", – добавила солистка.

В клипе звезда прошлась по улицам украинской столицы, ее дворам и мостам. Такой мощный посыл отозвался в сердцах слушателей.

"Песня до мурашек. Каждая нота – это отдельная мурашка по телу", "Мурашки и слезы. Красивая Юля, невероятный голос, родной Киев", "Очень атмосферно, сильно и сверхмощно", "Знаем, что еще будут фейерверки, фестивали и радость", – говорится в отзывах.

Как писал OBOZREVATEL, Юлия Санина стала одной из ведущих престижного конкурса Евровидение в Ливерпуле. Что известно о ее коллегах – читайте в нашем материале.

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