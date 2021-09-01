Князь Монако пришел на бал с экс-любовницей, пока его жена лечится в ЮАР

63-летний князь Монако Альбер II в июле этого года появился на балу Красного Креста, пока его – супруга 43-летняя княгиня Шарлен – лечится в Южной Африке от последствий тяжелой инфекции. В его компании заметили темнокожую экс-стюардессу Николь Коста из Тонго, с которой у князя в прошлом был роман.

С ними также был их общий сын – 18-летний Александр. Албер официально признал сына лишь в 2005 году, пишет Daily Mail.

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Однако на прошлой неделе князь Монако вместе с детьми Жаком и Габриэллой прилетел в Африку к жене, после долгой разлуки. Супруги сделали несколько снимков, на которых они выглядели счастливыми и опубликовали их в Instagram.

Но даже несмотря на свежие фото супругов, французские СМИ уверенны, что брак князя Албера и княгини Шарлен "трещит по швам", ссылаясь на появление князя в сопровождении экс-возлюбленной. Эта новость еще больше усилила слухи о разрыве брака.

Эксперт по языку тела судя по фотографиям вынес вердикт, что они ведут себя неестественно.

"Шарлен не проявляла никакой эмоциональной связи со своим мужем на этих кадрах", – сказал он.

Также полагают, что Шерлин уже подыскивает себе дом в Йоханнесбурге, куда намерена перебраться на постоянное место жительство.

Отметим, что у князя Монако еще есть 29-летняя дочь Жасмин, которая родилась в отношениях с американским риелтором Тамарой Ротоло. Внебрачные дети Альбера II – Александр и Жасмин – не могут претендовать на королевский престол, поскольку наследником может быть только сын от законного брака.

К слову, Альбер II и Шарлин Уиттсток познакомились в 2000 году на соревнованиях в Монте-Карло. Через 10 лет они объявили о помолвке и в 2011 году поженились. Об их отношениях уже изначально ходили слухи, что брак заключили по договоренности, который якобы был нужен князю для того, чтобы обзавестись законными наследниками и продолжить династию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что князь Монако Альбер II отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, раскритиковав их решение выставить все напоказ.