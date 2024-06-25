Клопотенко впервые объяснил свою скандальную 'мечту' посадить в клетку девушку и наблюдать, как она ест

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко объяснил свои слова о "нестандартной" мечте – закрыть девушку в клетке и смотреть, как она ест. В новом сообщении повар отмечает, что он "фанатик своего дела".

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Как пишет Клопотенко на своей Instagram-странице, иногда он может быть неосторожным в своих словах, ведь о работе всегда рассказывает со страстью. "Иногда могу улетать и не подумать, как мои слова могут воспринять другие, и как это в принципе может звучать. А может звучать криво", – говорится в сообщении.

Ресторатор добавил, что он осознает ужасающую статистику домашнего насилия в Украине. "Одно неудачное высказывание о фантазии этого не изменит", – считает Клопотенко, число подписчиков которого составляет более 850 тысяч.

Кулинарный эксперт подчеркнул: согласно статистике, количество случаев домашнего насилия в 2024-м увеличилось на 36% по сравнению с 2023 годом. "Так не должно быть и эта проблема не должна умалчиваться", – подытожил он.

Пользователи отметили: "известная личность должна нести ответственность за то, что говорит на публику, а не оправдываться". "В современном мире, если бы такое он сказал в США/Европе – одним извинением бы не отделалось", – говорится в комментарии. Другие же украинцы поддержали Клопотенко и поблагодарили его за то, что он освещает такую социально важную тему на своей странице.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Клопотенко признался в восхищении психопатами и раскрыл свои сокровенные желания. Подробности – в нашем материале.

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