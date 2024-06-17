'Украл бы девушку и посадил в клетку'. Клопотенко признался в увлечении психопатами и раскрыл свои сокровенные желания

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко откровенно признался, что иногда ему нравится испытывать "психопатические" эмоции. Он рассказал о желании держать дома девушку в клетке, если бы это не было социально недопустимым.

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По мнению шеф-повара, в таких предпочтениях нет ничего удивительного, ведь он не единственный, кого увлекает тематика маньяков. Об этом Евгений Клопотенко рассказал в интервью ICTV.

Кулинарный эксперт подтвердил, что иногда пересматривает психологические разборы своей личности и считает, что все выводы правдивы. Он всегда показывает настоящие эмоции, поэтому не скрывает, что имеет довольно нестандартные желания: "Я бы взял какую-то девушку, украл и посадил ее в клетку. Кормил бы ее и смотрел, как она себя ведет. Это мечта".

Ресторатор осознает, что такое поведение социально недопустимо, поэтому не намерена воплощать идею. Хотя отметил, что мог бы заплатить человеку, который согласился бы на его эксперимент.

Евгений Клопотенко рассказал, что его любимая книга – роман "Парфюмер", в котором говорится о жизни психопата. Он сравнил себя с главным героем произведения, ведь способен ощущать все ароматы более резко, будучи хорошим шеф-поваром.

Кулинар добавил, что во время недавней съемки почувствовал запах горелого сахара и кашемира от маркетолога одной компании. Из-за привлекательности ароматов, ему было трудно отвлечь внимание от женщины.

"Я вообще падок на кашемир. Мы полчаса снимались, она стояла рядом, а я чуть не терял сознание", – отметил ресторатор.

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