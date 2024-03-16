Клопотенко, в 2019 году не поддерживавший Зеленского, рассказал, почему изменил мнение и какие трансформации заметил в первой леди

Известный украинский ресторатор и ведущий кулинарных шоу Евгений Клопотенко в 2019 году скептически воспринимал кандидатуру Владимира Зеленского в президенты, но сейчас его позиция несколько изменилась. Он считает, что во время полномасштабной войны не следует придираться к деятельности руководства страны, оставив эти дискуссии до дня победы над Россией.

Шеф-повар, также общавшийся с женой лидера украинцев Еленой Зеленской, признался, что заметил в ее характере трансформации с тех пор, как РФ пошла на Украину полномасштабной войной. Мыслями Клопотенко поделился в интервью каналу "Пряма червона".

Ресторатор признался, что не каждый день общается с первой леди, но всегда при необходимости чувствует поддержку.

"Да, она изменилась. Мне кажется, что она стала суперсильной, стала лучше. Ну, она не была никогда плохой. Это как будто я делаю кому-то комплименты в политике. Я говорю, если как человек. Я не знаю ее в других вещах, мы общаемся редко, но она мне всегда нравилась. Все идеи, которые я говорю, она поддерживает. Что мне еще нужно?" – поделился кулинар.

Он не отрицает, что в 2019 году критиковал команду президента за неопытность в политике. Сейчас Клопотенко такие громкие заявления делать не готов, ведь не считает уместным разводить дискуссии внутри страны, противостоящей опасному врагу.

"Если я скажу, что я поддерживаю Зеленского, буду в него верить, что это даст? Мы воюем. Когда настанет день победы, мы сядем и будем анализировать, кто что делал правильно, кто – неправильно. Сейчас необходима максимальная поддержка президента. Если мы будем разделяться в імслях, то никогда не победим", – подчеркнул ресторатор.

Он добавил, что будет точно поддерживать президента до дня победы, и только тогда сможет позволить себе публично обсуждать действия руководства государства.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Клопотенко вместе с Еленой Зеленской разрабатывал новое школьное меню, но перед тем, как его отведала первая леди, блюда на экспертизу брали два санэпидемврача. Кроме них, присутствовали также четыре службы безопасности.

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