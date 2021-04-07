Клип ONUKA получил престижную награду на международном кинофестивале

Клип на песню ZENIT группы ONUKA получил награду в номинации "Лучшее музыкальное видео" на кинофестивале ARFF Barcelona.

Об этом сообщили на странице коллектива в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца), отметив, что, создатели ролика надеялись, что он поможет открыть глаза на красоту окружающего мира.

"Мы рады, что его оценили за рубежом и назвали лучшим музыкальным видео на международном кинофестивале ARFF Barcelona 2021", – сказано в посте.

Кроме того, группа поблагодарила режиссера видео Евгению Филатову и художницу по костюмам Лесю Патоку. Отмечается, что все наряды были созданы из вторичных материалов, и не было использовано ни одной новой пуговицы или ткани.

Коротко о группе:

ONUKA – украинская электро-фолк-группа, созданная в 2013 году. Соавторами проекта являются ее вокалистка Наталия Жижченко и Евгений Филатов.

Первый сингл группы – песню "Look" – представили в октябре 2013 года. В конце декабря 2013 года вышел клип на эту композицию, режиссером которого выступил Филатов.

Сценический дебют группы состоялся 13 июня 2014 года, когда получасовая программа проекта была представлена на концерте группы The Maneken в киевском клубе Sentrum.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский коллектив ATMASFERA удостоился награды престижной американской премии Round Glass Music Awards 2018. Награду украинцы получили в номинации "Группа года".