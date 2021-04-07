Кліп ONUKA отримав престижну нагороду на міжнародному кінофестивалі

Кліп на пісню ZENIT гурту ONUKA отримав нагороду в номінації "Найкраще музичне відео" на кінофестивалі ARFF Barcelona.

Про це повідомили на сторінці колективу в Instagram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що, творці ролика сподівалися, що він допоможе відкрити очі на красу навколишнього світу.

"Ми раді, що його оцінили за кордоном і назвали найкращим музичним відео на міжнародному кінофестивалі ARFF Barcelona 2021", – ідеться в пості.

Крім того, гурт подякував режисеру відео Євгену Філатову і художниці з костюмів Лесі Патоці. Зазначається, що всі вбрання було створено із вторинних матеріалів, і не було використано жодного нового ґудзика або тканини.

Коротко про гурт:

ONUKA – український електро-фолк-гурт, створений у 2013 році. Співавторами проєкту є вокалістка Наталія Жижченко і Євген Філатов.

Перший сингл гурту – пісню "Look" – презентували у жовтні 2013 року. Наприкінці грудня 2013 року вийшов кліп на цю композицію, режисером якого виступив Філатов.

Сценічний дебют гурту відбувся 13 червня 2014 року, коли півгодинна програма проєкту відбулася на концерті гурту The Maneken у київському клубі Sentrum.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український колектив ATMASFERA удостоївся нагороди престижної американської премії Round Glass Music Awards 2018. Нагороду українці здобули в номінації "Гурт року".