Клара Новикова, которая дала концерт в Москве на фоне флага Украины, вспомнила о Родине: почему я должна оправдываться?

Известная российская юмористка Клара Новикова, которая родилась и выросла в Киеве, окончила там университет, а также работала во многих украинских городах, недавно имела сольный творческий вечер в Москве, во время которого в очередной раз ударилась в ностальгию по украинскому прошлому. Звезда "Аншлага" вспомнила, в частности, своего первого мужа, с которым познакомилась в период работы в филармонии в Кропивницком (тогда еще Кировоград). Вместе они находились на гастролях во Львове, где, как оказалось, служил брат комикессы.

Воспоминания о Родине, как можно проследить, в последнее время являются ведущей темой в монологах артистки. Впрочем, к удивлению, пропагандистские СМИ реагируют на это спокойно и активно цитируют выступления бывшей киевлянки.

Так, Новикова рассказала: "Фамилия Новикова – не моя фамилия. Это фамилия моего первого мужа. Его уже давно нет. А его фамилию я до сих пор ношу. Я тогда еще работала в Кировоградской филармонии. За мной ухаживал молодой человек Витя Новиков, который был барабанщиком. И был в гастрольном графике город Львов".

Тогда Виктор влюбился в артистку и стал за ней ухаживать, регулярно наведывался в гостиничный номер, где сидел до самой ночи. По правилам это было запрещено, поэтому горничная начала следить за молодыми людьми, чтобы не было нарушений.

Однажды Виктор посетил свою пассию в семь утра, и вдруг в дверь постучали. Юмористка испугалась, что это администрация гостиницы, поэтому заставила кавалера прятаться на балконе, хотя он был без верхней одежды, а на дворе – февраль. Впрочем, в комнату вошла не строгая горничная, а брат звезды – военный, служивший во Львове.

История закончилась тем, что артистка и ее поклонник поженились.

"Мои еврейские родители не выдержали бы этого позора. Так мне пришлось выйти замуж за этого Витю Новикова и привести его к папе познакомиться. Я вышла замуж, чтобы моему папе не было стыдно, что я провожу ночи с каким-то парнем из Днепропетровска (бывшее название Днепра)", – закончила свой рассказ комедиантка.

По словам Новиковой, у нее было много друзей на Родине, террористическую войну в которой она решила умалчивать. Более того, артистка уверяет, что с некоторыми товарищами-украинцами связь поддерживает до сих пор.

"Я с друзьями из Украины дружу до сегодняшнего дня. Хотя это порой непросто. Я никуда не еду, потому что здесь мое все. Я здесь живу очень много лет. Почему я должна оправдываться? Я не хочу этого делать", – сказала Новикова.

Как известно, на длительное время в России артистка исчезла из инфопространства, ведь отказывалась участвовать в телевизионных шоу из-за провокационных вопросов на политическую тему. Сейчас Новикова вернулась на сцену, но тему российской агрессии и геноцида собственного народа по-прежнему игнорирует. По словам "киевлянки", 24 февраля 2022 года она получила множество сообщений от близких друзей, живущих в Украине.

"Моя подруга пишет: "У нас стреляют". У нее дети, внуки. Из разных городов Украины мне сегодня пишут люди, которых я знаю всю жизнь и дружу с ними много лет, и все они очень боятся. Это кошмар!" – высказывалось более двух лет назад Новикова.

Напомним, в ноябре 2023 года Новикова дала первый за длительное время отсутствия сольный концерт в Москве – и сразу скандал. В своем монологе комикесса упоминала киевское детство, поэтому часто переходила на украинский язык. Но самый большой резонанс вызвал момент, когда на огромном экране за артисткой появилось изображение сине-желтого флага.

Позже стало известно, откуда взялось знамя на концерте юмористки. Неожиданно, но росСМИ после скандала ничуть не разозлились на экс-киевлянку. Более того, запустили целую кампанию в ее защиту. Все подробности – по ссылке.

Напомним, ранее OBOZ.UA эксклюзивно пообщался с одной из ближайших подруг Клары Новиковой Светланой Ноябревой. Она рассказала, как сейчас живется юмористке-запроданке, которая в свое время делала неоднозначные заявления об Украине. Все подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!